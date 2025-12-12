Hojas de laurel con bicarbonato: el nuevo truco casero para eliminar bacterias y hongos

Entre los remedios caseros que siempre son tendencia, hay uno que está destacando por su poder para eliminar bacterias y hongos en el hogar: se trata de la unión de bicarbonato de sodio con hojas de laurel.

Esta mezcla, fácil de preparar y sumamente económica, se ha convertido en una opción popular para mantener espacios limpios, combatir malos olores y aportar un aroma fresco sin recurrir a productos industriales.

Según expertos en este tipo de alternativas naturales, el bicarbonato es un desodorizante natural y un aliado para limpiar superficies sin dañarlas, mientras que el laurel contiene compuestos que ayudan a neutralizar bacterias y hongos. Juntos forman una dupla versátil que puede utilizarse en diferentes rincones de la casa.

Cómo preparar una mezcla de bicarbonato con hojas de laurel y en qué usarla

Lo ideal es comenzar secando de 5 a 6 hojas de laurel para evitar que se forme moho. Luego, se trituran hasta obtener trozos pequeños o un polvo grueso.

En un recipiente se mezclan con dos cucharaditas de bicarbonato de sodio y se guarda la preparación en un frasco con tapa para conservarla seca y lista para usar.

Si se quiere emplear como desodorizante, se coloca una cucharada dentro de un saquito de tela y se ubica en el lugar deseado, renovándolo cada dos o tres semanas.

Para usarlo como limpiador, basta con espolvorear la mezcla sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y enjuagar. Y si el objetivo es aromatizar ambientes, se puede dejar en un recipiente abierto o colocar la mezcla cerca de radiadores o estufas para que el calor intensifique su fragancia.

Otro de sus usos más populares es para eliminar malos olores en espacios cerrados. Basta con colocar hojas de laurel trituradas mezcladas con bicarbonato en un recipiente abierto dentro del frigorífico, el armario o cerca del cubo de la basura.

Esta mezcla absorbe los olores desagradables y deja una fragancia ligera que se mantiene durante días. También puede emplearse dentro de cajones si se coloca en un pequeño saquito de tela, evitando que las prendas acumulen olor a humedad y ayudando a mantener alejados a ciertos insectos.