NFL suspende a dueño minoritario de Houston Texans por acusación de abuso

La NFL anunció la suspensión indefinida del dueño minoritario de los Houston Texans, Javier Loya, además de imponerle una multa de $500,000 dólares por violar la política de conducta personal de la liga, luego de concluir una investigación relacionada con acusaciones de violación y abuso sexual.

La sanción cierra el proceso disciplinario que la NFL abrió tras los cargos presentados contra Loya en Kentucky, los cuales fueron retirados bajo los términos de un acuerdo de culpabilidad. La liga informó que, aunque las acusaciones originales no prosperaron en tribunales, determinó que la conducta del ejecutivo incumplió sus estándares internos.

Los cargos y el acuerdo judicial a dueño minoritario de Houston Texans

Loya enfrentó en 2023 un cargo de violación en primer grado y seis cargos de agresión sexual en Kentucky. Un año después, aceptó declararse culpable de un cargo menor de “acoso con intención de abusar”, lo que derivó en el retiro de las demás acusaciones. De acuerdo con el Houston Chronicle, los hechos se originaron en dos fiestas organizadas por Loya en Louisville.

Sanción y posible reincorporación

Según la NFL, Loya —quien no ha tenido participación con la franquicia desde que fue acusado hace dos años y medio— podrá solicitar su reincorporación a partir de junio. La suspensión es indefinida, por lo que cualquier regreso dependerá de la evaluación de la liga.

Una persona con conocimiento del caso indicó a The Associated Press que la participación accionaria de Loya en los Texans es inferior al 1%, dato que no se divulga públicamente debido a la confidencialidad de las estructuras de propiedad.

Reacción de Javier Loya

En un comunicado, Loya expresó su desacuerdo con la decisión de la NFL: “Todos los cargos en mi contra fueron desestimados hace más de un año, y he permanecido transparente, respetuoso y sincero durante todo el proceso”.

El empresario mexico-estadounidense, de 56 años, es presidente y director general de OTC Global Holdings, firma de comercio que cofundó en 2007, y ha mantenido una participación en la franquicia de Houston desde su creación en 2002.

