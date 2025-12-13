Departamento de Justicia demanda a otros cuatro estados por no presentar registro de votantes

La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia presentó demandas federales contra otros cuatro estados del país por no presentar sus listas de registro de votantes estatales cuando se les solicitó.

Los estados que fueron demandados son: Colorado, Hawái, Massachusetts y Nevada. Con ellos, se eleva el total nacional del Departamento de Justicia a 18. La División de Derechos Civiles también demandó a una localidad del condado de Fulton, Georgia, por los registros relacionados con las elecciones de 2020, señalaron en un comunicado.

“No permitiremos que los estados pongan en peligro la integridad de las elecciones”

“Los estados tienen el deber legal de preservar y proteger a sus electores de la dilución del voto”, declaró el Fiscal General Adjunto Harmeet K. Dhillon, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

“En este Departamento de Justicia, no permitiremos que los estados pongan en peligro la integridad y la eficacia de las elecciones negándose a acatar nuestras leyes electorales federales. Si los estados no cumplen con su deber de proteger la integridad del voto, nosotros lo haremos”, sentenció Dhillon.

Las demandas dictan que la Fiscal General tiene la responsabilidad exclusiva del Congreso de hacer cumplir la Ley Nacional de Registro de Votantes (NVRA) y la Ley para Ayudar a América a Votar (HAVA), diseñadas por el Congreso para garantizar que los estados cuenten con programas adecuados y eficaces de registro y mantenimiento de padrones electorales.

La Fiscal General también cuenta con la Ley de Derechos Civiles de 1960 (CRA) para exigir la elaboración, inspección y análisis de los padrones electorales estatales.

Más estados que fueron demandados

Delaware, Maryland, Nuevo México, Rhode Island, Vermont y Washington, también fueron demandados por la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia a principios de este mes.

“Un padrón electoral preciso es fundamental para unas elecciones justas y libres, y demasiados estados han incurrido en un patrón de incumplimiento del mantenimiento básico del padrón electoral”, declaró la Fiscal General Pamela Bondi.

“El Departamento de Justicia seguirá interponiendo litigios proactivos de integridad electoral hasta que los estados cumplan con las garantías electorales básicas”, añadió la fiscal.

Es importante recordar que California, Michigan, Minnesota, Nueva York, Nueva Hampshire y Pensilvania, también fueron alertados por no presentar sus listas estatales de registro de votantes cuando se les solicitó.

