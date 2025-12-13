Bill y Hillary Clinton podrían enfrentar un proceso por desacato al Congreso

El expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary podrían enfrentar un proceso por desacato al Congreso debido a que han ignorado las citaciones enviadas por James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes del Partido Republicano, quien pretende que ambos declaren acerca de la investigación en curso sobre el escándalo de Jeffrey Epstein, líder de una red de explotación sexual de menores.

A mediados del mes pasado, ante la presión ejercida por los demócratas, a través de una votación celebrada en la Cámara de Representantes se aprobó la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, la cual exige la publicación de todos los archivos ligados al caso del financiero neoyorquino Jeffrey Edward Epstein, quien terminó preso en la Metropolitan Correctional Center, donde después apareció muerto.

Conforme se acerca la fecha para que se hagan públicos los controversiales archivos, han surgido indicios apuntando hacia varios demócratas presuntamente también ligados a Epstein como son Larry Summers, exsecretario del Tesoro; y Hakeem Jeffries, líder de la minoría en la Cámara de Representantes; y Bill Clinton, expresidente de la nación.

Bill y Hillary Clinton han logrado mantenerse unidos a pesar de algunos escándalos de alcoba ligados al expresidente. (Crédito: Andrés Kudacki) Crédito: Andres Kudacki | AP

Con respecto al exmandatario incluso aparecieron algunas fotografías donde fue captado al lado del controversial empresario.

Por ello, el republicano James Comer reclamó desde hace varias semanas la presencia de Clinton y de su esposa Hillary en el Congreso para aclarar que tan profunda fue su relación con el líder de la red de explotación sexual de menores y con su pareja sentimental y Ghislaine Maxwell.

Las citaciones fueron enviadas a principios de agosto, y los Clinton tienen previsto testificar el 17 y 18 de diciembre.

“Si los Clinton no se presentan a sus declaraciones la próxima semana o no programan una fecha para principios de enero, el Comité de Supervisión iniciará un proceso por desacato al Congreso para hacerlos responsables”, advirtió Comer.

Además de los Clinton, el Comité de Supervisión también desea escuchar los testimonios de James Comey, Loretta Lynch, Eric Holder, Merrick Garland, Robert Mueller, William Barr, Jeff Sessions y Alberto Gonzales. Sin embargo, la lista podría extenderse en cuanto los archivos queden expuestos para ser objeto de un minucioso análisis.

Sigue leyendo:

• Marjorie Taylor Greene duda que se vayan a publicar completos los archivos de Jeffrey Epstein

• El demócrata Robert García revela más fotos de Trump con Jeffrey Epstein

• Correos electrónicos de Jeffrey Epstein señalan que Trump convivió con chicas a quienes él prostituía