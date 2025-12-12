Marjorie Taylor Greene duda que se vayan a publicar completos los archivos de Jeffrey Epstein

Marjorie Taylor Greene, representante por Georgia, puso en tela de juicio la posibilidad que se vayan a publicar completos los archivos relacionados al millonario Jeffrey Epstein, líder de una red de explotación sexual de menores y quien se suicidó mientras permanecía prisión, en 2019.

Ante la presión ejercida por los demócratas, el mes pasado, el presidente Donald Trump firmó el proyecto de ley conocido como Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, el cual obliga al Departamento de Justicia (DOJ) a publicar todos sus archivos relacionados con Jeffrey Epstein.

“Los demócratas han utilizado el tema de Epstein, que les afecta mucho más que al Partido Republicano, para intentar desviar la atención. Tal vez pronto se revele la verdad sobre estos demócratas y sus vínculos con Jeffrey Epstein, ¡porque acabo de firmar el proyecto de ley para publicar los archivos de Epstein!”, escribió en su momento en la plataforma Truth Social.

An art installLa revelación de algunas fotografías demuestra que Donald Trump y Jeffrey Epstein llegaron a cultivar una sólida relación. (Crédito: José Luis Magaña)

Sin embargo, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CBS News, Taylor Greene compartió su incredulidad de que el DOJ realmente acepte a abrir todos los archivos.

“Solo lo creeré cuando lo vea, y así es como me siento respecto al gobierno en todos sus aspectos. Y creo que los estadounidenses también piensan así. Ya no confían en lo que les dicen en algún meme, discurso despotricante o anuncio de algún candidato o político. Lo creeré cuando lo vea, y espero de verdad que la administración Trump haga lo correcto”, indicó.

En las ultimas semanas, la posición asumida por la representante quien decidió alejarse de la política a partir de enero ha provocado malestar en la Casa Blanca, lo cual ella misma dio a conocer al asegurar que Donald Trump estalló al enterarse de que había firmado una solicitud en la Cámara de Representantes dirigida a que se publicaran de todos los archivos gubernamentales relacionados con Jeffrey Epstein.

“Hablamos sobre los archivos de Epstein y él estaba extremadamente enojado conmigo porque firmé la petición de liberación de los archivos. Creo firmemente que esas mujeres merecen todo lo que piden. Piden que salga a la luz. Se lo merecen”, expuso.

Sigue leyendo:

• El demócrata Robert García revela más fotos de Trump con Jeffrey Epstein

• Donald Trump firma ley que ordena la publicación de los archivos Epstein

• Correos electrónicos de Jeffrey Epstein señalan que Trump convivió con chicas a quienes él prostituía