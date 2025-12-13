México logra un acuerdo con EE.UU. relacionado con la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo

El gobierno de México se comprometió con Estados Unidos a cubrir el déficit de agua que tiene con Texas como parte del Tratado del Agua de 1944, lo cual beneficiará a los agricultores y ganaderos estadounidenses como lo exigía el presidente Donald Trump.

Hasta hace unos días el mandatario republicano aseguraba que su vecino del Sur había incumplido con los puntos establecidos en el histórico acuerdo poniendo en riesgo a la agricultura y ganadería del estado de la “Estrella Solitaria” y le demandaba tomar cartas en el asunto a la brevedad.

En respuesta, a través de un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno de México descartó haber incurrido en violación alguna al Tratado y que durante el último año ha realizado entregas adicionales de agua conforme a la disponibilidad hidrológica real, los límites operativos y la infraestructura de la región, sin afectar el derecho humano al agua, ni el consumo doméstico ni la producción agrícola en la frontera.

Noticia en desarrollo…

