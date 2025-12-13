Miami: pronóstico del tiempo para este sábado 13 de diciembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este sábado 13 de diciembre indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 81 grados Fahrenheit (27ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 25% y se esperan más nubes que claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 10.56 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 70 grados Fahrenheit (21ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 80 y el cielo estará cubierto. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

La sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:58 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:31 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que tendremos cielos cubiertos con tormentas y lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 66 y los 77 grados Fahrenheit (19 y 25 grados Celsius). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 88%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami incluye el final de la primavera y el verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede ver en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos templados y veranos no muy cálidos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que provoca que también se incremente la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.