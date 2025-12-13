Pronóstico del tiempo en San Antonio para este sábado 13 de diciembre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este sábado 13 de diciembre. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio se esperan nubes escasas. Se espera una temperatura máxima de 77 grados Fahrenheit (25ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 55 grados Fahrenheit (13ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del este, que alcanzará los 5.59 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1015.0 hPa, una medición que irá constante. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:20 h y el crepúsculo será a las 17:37 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 25%. La temporada de lluvias en San Antonio comienza de mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que estará muy nublado con poca probabilidad de lluvias. Las temperaturas se moverán entre los 39 y los 64 grados Fahrenheit (4 y 18 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Conoce una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe conocida por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La Ciudad del Río tiene un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

Durante el verano, los termómetros pueden alcanzar los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves, con una media de unos 50° F.

No te pierdas las novedades del clima en San Antonio en https://laopinion.com/tema/clima-en-san-antonio/.