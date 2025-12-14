3 signos del zodiaco chino reciben suerte del 15 al 21 de diciembre

La semana del 15 al 21 de diciembre de 2025 llega cargada de señales favorables dentro del horóscopo chino.

Durante estos días, la energía se alinea para beneficiar especialmente a tres signos del zodiaco chino brindándoles oportunidades inesperadas, avances emocionales y mejoras materiales.

Según la astrología oriental y predicciones del sitio Your Tango, esta semana destaca por tres días especialmente afortunados: lunes, martes y sábado, momentos clave para tomar decisiones conscientes, cerrar ciclos y permitir que el karma actúe a favor.

Si perteneces a uno de estos signos, prepárate para recibir señales claras del universo.

Energía del 15 al 21 de diciembre de 2025

Antes de pasar a los signos favorecidos, es importante entender el clima energético de la semana:

Lunes 15 de diciembre: la suerte llega cuando ordenas, limpias y te desprendes de lo que ya no te conviene. No es un día para arriesgar, sino para soltar.

Martes 16 de diciembre: el karma entra en acción. Las decisiones conscientes y éticas abren caminos inesperados.

Sábado 20 de diciembre: cerrar proyectos pendientes y atar cabos sueltos activa la prosperidad futura.

Esta combinación de energías crea el escenario perfecto para que algunos signos atraigan fortuna de manera casi inevitable.

1. Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Caballo, esta semana marca un punto de inflexión importante. El lunes 15, considerado un Día de Destrucción, puede sentirse incómodo: algo que dabas por seguro podría derrumbarse.

Sin embargo, lejos de ser negativo, este proceso es el universo limpiando el terreno para algo mejor.

A lo largo de la semana, la clave será no resistirte a los cambios. Revisa tus objetivos y actualiza aquellos que ya no están alineados contigo.

La suerte llega cuando dejas de forzar resultados y permites que las oportunidades correctas te encuentren.

Día más afortunado: viernes 19 de diciembre.

Signo aliado: Serpiente.

Color de poder: azul

Un nuevo aliado aparece y se abre un camino que no habías considerado. Confía.

2. Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Cabra, aunque la suerte te acompaña durante toda la semana, el martes 16 puede ponerte a prueba.

Es un Día de Peligro que te empuja a enfrentar miedos antiguos y a defender tus convicciones personales.

La buena noticia es que el jueves 18, Día de Recibir, trae una recompensa clara.

Puede tratarse de dinero, reconocimiento laboral o incluso una confesión amorosa que confirma que tu energía ha sido valorada.

¿Cómo potenciar tu fortuna?

Coloca una planta pequeña en la esquina sureste de tu sala, activando la energía de la Madera.

Prioriza decisiones prácticas y evita dudar de tu intuición. Esta semana te recuerda que la prosperidad también nace del equilibrio emocional.

3. Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Cerdo, tu naturaleza compasiva es el imán que atrae tu buena suerte esta semana. El sábado 20 de diciembre, un poderoso Día de Cierre, marca el final de una etapa importante.

Podrías despedirte de una relación, hábito o rutina que ya no vibra contigo. La clave de tu fortuna está en reorganizar tu vida sin culpa.

Durante lunes y martes, enfócate en eliminar limitaciones financieras y deja de cargar con responsabilidades que no te corresponden.

Cuando eliges priorizarte, el camino correcto se revela solo. El sábado sentirás con claridad qué decisión tomar y cuándo hacerlo.

