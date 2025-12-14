Explosión de un camión U-Haul en Idaho deja un muerto y daños materiales

Una persona murió luego de que un camión U-Haul explotara aparentemente de forma accidental en un estacionamiento de la ciudad de Lewiston, en Idaho, durante la madrugada del sábado, informaron las autoridades locales.

La explosión provocó daños en edificaciones dentro del radio del estallido, entre ellas un hotel Courtyard Marriott y una tienda Old Navy, según reportaron el Departamento de Bomberos de Lewiston y el Departamento de Policía de la ciudad.

Descartan posible crimen

De acuerdo con los hallazgos preliminares, el vehículo transportaba materiales almacenados, incluidos artículos inflamables como tanques de gasolina y propano, lo que habría contribuido al estallido.

“En este momento, no hay indicios de que el incidente sea de naturaleza criminal”, indicó el jefe de bomberos de Lewiston, Julian Sorrell, en un comunicado oficial.

Las autoridades precisaron que, pese a la magnitud de la explosión, no se registró un incendio posterior al incidente.

La investigación continúa en curso para determinar con exactitud las causas del estallido y las circunstancias que rodearon la muerte de la víctima.

