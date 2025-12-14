Falla de motor obliga a vuelo de United con destino a Tokio a regresar a Dulles

Un vuelo de United Airlines con destino a Tokio experimentó una falla en uno de sus motores poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Dulles, en Virginia, el sábado al mediodía, lo que obligó a la aeronave a regresar de emergencia a la terminal aérea, informaron autoridades estadounidenses.

La Administración Federal de Aviación (FAA) detalló que se trató del vuelo 803, operado por un Boeing 777-200, que presentó una pérdida de potencia en uno de sus motores durante la maniobra de despegue.

Incendio cerca de la pista

Durante el incidente, parte de la cubierta del motor izquierdo se desprendió y provocó un incendio en arbustos cercanos a la pista, según confirmó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, y voceros del aeropuerto.

El fuego fue controlado rápidamente por los equipos de emergencia y no afectó las operaciones aéreas de forma prolongada.

Regreso seguro y sin heridos

El avión, que transportaba a 275 pasajeros y 15 tripulantes, regresó de forma segura al aeropuerto alrededor de la 1:20 de la tarde, tras descargar combustible desde una altitud aproximada de 5.000 pies, indicaron las autoridades.

United Airlines confirmó que no se registraron heridos y que los pasajeros serían reubicados en otra aeronave para continuar su viaje a Japón más tarde ese mismo día.

Investigación en curso

La FAA anunció que abrirá una investigación para determinar las causas exactas de la falla mecánica. United señaló que cooperará plenamente con las autoridades regulatorias durante el proceso.

El incidente se suma a una serie de eventos recientes que han reavivado el debate sobre la seguridad y el mantenimiento de aeronaves de largo alcance en Estados Unidos.

