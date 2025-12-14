ICE libera a estudiante de Van Nuys

Benjamín Marcelo Guerrero Cruz, de 18 años, el joven estudiante de la preparatoria Reseda que fue detenido por agentes de ICE cuando paseaba a su perro, fue liberado bajo fianza el 17 de noviembre del Centro de Detención de Adelanto.

La noticia fue revelada el jueves en el Capitolio de Washington, por parte de la congresista demócrata de California, Luz Rivas.

Crédito: Cortesía

“Me siento inmensamente aliviada de ver a Benjamín Guerrero Cruz en casa y reunido con su familia, especialmente con su madre, quien puede abrazar a su hijo nuevamente después de meses de miedo e incertidumbre a manos de un ICE fuera de control”, dijo la legisladora. “Van a pasar juntos Navidad e imagínate la preocupación que han sufrido en estos meses”.

Guerrero Cruz, de nacionalidad chilena, fue arrestado el 8 de agosto por permanecer en el país con la visa vencida, la cual requería que abandonara Estados Unidos el 15 de marzo de 2023.

Rivas trabajó con abogados de Immigrant Defenders Law Center de Los Ángeles para lograr la liberación del estudiante, quien fue enviado al Centro de Detención de Adelanto, y de ahí a Arizona, y estaba previsto que posteriormente a Luisiana, desde donde presuntamente sería deportado.

La congresista informó que el joven ya ha sido reinscrito en la escuela. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) no confirmó este dato.

El estudiante fue capturado por los agentes de ICE, menos de una semana antes del comienzo de su último año de la preparatoria.

‘Atrapado en una situación terrible’

Uno de sus amigos, Enrique Aguilar, quien donó 100 dólares a la cuenta de GoFundMe para ayudar con los gastos legales de su defensa, escribió: “Juego fútbol con Benjamín. Es un chico encantador atrapado en una situación terrible. Solíamos charlar después de los partidos de fútbol, donde me hablaba de la vida en Chile. Antes de conocer a Benjamín, tenía la impresión de que Chile era uno de los dos mejores países de Latinoamérica para vivir, pero la experiencia de Benjamín me mostró una realidad diferente”.

“Parecía que la delincuencia estaba aumentando en su ciudad/región y, como consecuencia, su familia se vio obligada a irse. Chile puede ser uno de los dos mejores países de Latinoamérica, pero eso no significa nada si no se tienen los recursos para vivir en zonas seguras”, añadió.

“Estaba claro que Chile no era un lugar para él. Su caso pone a su familia en una situación terrible, ya que corren un alto riesgo de ser separados o de tener que regresar todos. Mantente fuerte, weón”, dijo Aguilar.

Tras el arresto de Benjamín Marcelo, en el edificio escolar, ubicado en el 18230 de la calle Kittridge, en Reseda, administradores de la escuela colocaron letreros en los ventanales con el mensaje: “Esta aula es un espacio seguro para inmigrantes”.

Congresista Luz Rivas

“Benjamín y su familia nunca debieron haber sido puestos en esta situación. La cruel agenda antiinmigrante de la Administración Trump y el ICE están obligando a las comunidades y a las familias inmigrantes a vivir con miedo”, expresó la congresista Rivas.

“Esto es inaceptable”, añadió. “Por eso lucho todos los días: realizando supervisión en los centros de detención de inmigrantes, trabajando junto a grupos de defensa de los inmigrantes, y exigiendo respuestas”.

La abogada del estudiante no estuvo disponible para entrevistas.

‘LAUSD unido’: Carvalho

Alberto Carvalho, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), reaccionó animado a la liberación del estudiante de Reseda High School.

“Me alivia saber que Benjamín Marcelo Guerrero-Cruz ha sido liberado de la detención migratoria. Ningún niño debería experimentar este tipo de miedo o trauma, y mi corazón está con Benjamín y su familia mientras comienzan su proceso de recuperación.

El funcionario escolar declaró que el LAUSD se mantiene unido en la protección de todos los estudiantes durante este período de mayor control migratorio.

“Nunca preguntaremos ni compartiremos el estatus migratorio de un estudiante a menos que la ley lo exija, y seguimos firmemente comprometidos a mantener zonas seguras alrededor de todas nuestras escuelas”, indicó.

Además, informó que a través de la campaña “Somos Uno”, las familias tienen acceso las 24 horas del día, los siete días de la semana, a recursos sobre sus derechos, referencias legales, apoyo de salud mental y una línea telefónica de ayuda familiar.

El distrito escolar también ha desarrollado un “Paquete de Preparación Familiar”, disponible en varios idiomas, para ayudar a las familias a comprender sus derechos y saber qué hacer si son contactadas por agentes de inmigración.

Para los estudiantes que puedan necesitar apoyo adicional, incluyendo transporte individualizado o servicios de autobús, recomendó a las familias que se comuniquen directamente con su escuela.

“También ofrecemos nuestra Academia Virtual para garantizar que los estudiantes puedan acceder a la educación de alta calidad que merecen en un entorno seguro y de apoyo”, dijo. “Además, contamos con protocolos para coordinarnos con socios contratados que pueden brindar asesoría legal a estudiantes y familias”.

“Nuestro mensaje es simple y firme: cada niño pertenece a la escuela, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mantener nuestros campus seguros, de apoyo y acogedores para todos”, concluyó Carvalho.

‘Una excelente noticia’

Salvador Sanabria, director ejecutivo de la organización defensora de los inmigrantes, El Rescate, celebró la liberación del estudiante chileno del LAUSD y calificó la noticia como “excelente”.

“La manera en que lo detienen, arrestan y encarcelan es la forma que ellos [agentes de ICE y CBP) han utilizado estos casos como el como el del estudiante para ensañarse con las personas y mostrar que ellos no tienen ninguna consideración en cuanto al nivel de crueldad que utilizan en este momento para poner a la gente en proceso de detención”.

“Incluso le niegan atención médica a personas que la necesitan”, dijo Sanabria. “Someter a un estudiante a una detención prolongada y no aprobarle una exhibición personal [habeas corpus] para mostrar el nivel de crueldad del cual son capaces y con eso amedrentar a la gente, es porque tratan de promover la aplicación CBP Home en donde quiera y motivar a la gente para evitar esos niveles de crueldad y de castigo [si se auto deportan]”.

Sanabria también comentó que el trauma vivido por Benjamín Marcelo Guerrero Cruz y su madre, será difícil que lo superen.

“Las autoridades migratorias se han ensañado con un nivel increíble de crueldad en contra de personas vulnerables y les será muy difícil superarlo”, dijo. “Sólo lo van a poder manejar con la debida atención psicológica, porque el daño es permanente”.

Continúa el proceso de deportación

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ratificó que el inmigrante indocumentado de Chile se quedó más de dos años después de la fecha límite de su visa, “abusando del Programa de Exención de Visas bajo el cual ingresó a Estados Unidos, el cual le exigía salir del país el 15 de marzo de 2023”.

Afirmó que el 8 de agosto de 2025, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP) arrestó a Guerrero Cruz y lo pusieron bajo custodia de ICE en espera de su deportación.

Sin embargo, el 17 de noviembre, un juez de inmigración le otorgó libertad bajo fianza y se le concedió la libertad supervisada mientras continúa su proceso de deportación. “Tendrá que presentarse periódicamente ante las autoridades de ICE para asegurarse de que cumple con los términos de su liberación”, indicó el portavoz del DHS a La Opinión.