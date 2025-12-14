Luces de esperanza iluminan Altadena esta Navidad

Este mes, una luz de esperanza se volvió a encender en la popular Christmas Tree Lane en Altadena, donde el pasado enero el iel incendio de Eaton devastó a la comunidad.

Las familias de la zona se reunieron la primera semana de diciembre para celebrar una ceremonia que puso de manifiesto su fortaleza y unidad. A pesar de la devastación circundante y la pérdida de hogares, los árboles decorados con más de 20,000 luces que brillan a lo largo de la avenida Santa Rosa son supervivientes del incendio, por lo que se han convertido en un poderoso símbolo de resiliencia para la comunidad.

Fotos del Christmas Tree Lane. Crédito: Janette Villafana

“Al caminar sí se nota la resiliencia de las personas que viven aquí”, dijo José, del sur de Los Ángeles, quien era uno de los pocos que optaron por caminar por la calle. “Es un lugar muy bonito para que las familias vengan y sientan cómo se está reparando su comunidad”.

El viernes por la noche varias familias recorrían la calle en sus carros, manejando con calma para contemplar cada luz centelleante y cada adorno navideño que adornaba cada casa a lo largo de casi un kilómetro y medio.

Al recorrer la famosa calle, se pudieron ver varios carteles en los patios de la comunidad con poderosos mensajes como “Altadena Strong” (Altadena fuerte) y “Altadena no está en venta”, mientras canciones navideñas como “Feliz Navidad” y “Rudolph, el reno de nariz roja” resonaban desde los coches.

La tradición de decorar los árboles con luces para brindarle a la comunidad la atractiva Christmas Tree Lane cumple 105 años este diciembre.

Altadena se recupera poco a poco de los incendios. Crédito: Janette Villafana

Residentes no solo de Altadena, sino de todo Los Ángeles, suelen visitar la calle año tras año. Muchos dicen que la celebración de este año brinda a la comunidad una luz en el continuo camino hacia la reconstrucción tras el desastre.

“He estado aquí dos veces antes y cada vez que vengo me parece una experiencia mágica”, dijo Amal, quien caminaba al lado de su esposo. “De camino aquí me preguntaba si sería igual, pero sigo sintiendo la magia del lugar y creo que es una sensación maravillosa que Altadena ha sabido mantener, a pesar de la tragedia ocurrida aquí”.

Desde la década de 1920, los vecinos y voluntarios pasan meses colocando luces con cuerdas y poleas.

Al caminar o conducir por la calle iluminada, es fácil que quienes no viven en la zona olviden lo ocurrido aquí, debido a lo normal que parece la avenida Santa Rosa. Pero si se conduce un poco más allá de los árboles adornados, se observa un contraste total, señal de una Altadena que aún se está recuperando del impacto del incendio Eaton.

“Sin duda, es muy impactante ver todas estas luces navideñas y, solo una calle más allá, todo completamente desolado, con los cimientos y las casas quemados”, dijo Emma Pérez, quien iba caminando con su novio. “Es muy triste verlo, pero creo que es increíble ver cómo la comunidad sí pudo unirse de nuevo para disfrutar de esta gran tradición”.

Este año, el equipo, que suele estar integrado por los mismos residentes del área, incluyó varios detalles nuevos en la ceremonia de Christmas Tree Lane, entre ellos un minuto de silencio que duró un minuto y 19 segundos en memoria de los 19 residentes de Altadena que fallecieron en la catástrofe. Y las luces blancas que brillan entre los colores rojo, azul y verde se agregaron para representar a los fallecidos.

La comunidad de Altadena invita a todos a visitar Christmas Tree Lane, que puede visitarse durante todo el mes de diciembre y hasta principios de enero.

“Vivimos aquí, así que es difícil olvidar lo que sucedió, pero poder hacer esto nos da una sensación de normalidad que no habíamos tenido desde los incendios”, dijo la dueña de una de las casas de Christmas Tree Lane.

Nota producida bajo el programa California Local News Fellowship de la universidad de Berkeley.