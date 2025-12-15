Avioneta en México con 10 pasajeros se desploma cerca del Aeropuerto de Toluca

Un avión privado procedente de Acapulco se estrelló cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca en San Pedro Totoltepec, impactando contra una bodega, lo que provocó una explosión e incendio. Diez personas iban a bordo y las autoridades han recuperado seis cuerpos hasta el momento.

De acuerdo con información dada a conocer por Protección Civil del Estado de México, se trató de un jet privado Cessna Citation III, con matrícula XA-PRO, que había salido de Acapulco con destino a Toluca.

En palabras medios, Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México, advirtió que a bordo del jet viajaban 10 personas en total, sin embargo, las autoridades no han dado a conocer el nombre de los pasajeros, ni de la tripulación.

“La información inicial, proporcionada por personal de la empresa y Aeronáutica que están aquí, eran el piloto, copiloto y ocho pasajeros que venían de Acapulco”, expresó el funcionario.

La aeronave se estrelló en la colonia San Pedro Totoltepec, impactando contra una bodega, a pocas cuadras de la terminal aérea, lo que ocasionó una fuerte explosión que causó conmoción entre los trabajadores del lugar y población cercana.

En el sitio se encuentran elementos de Protección Civil del Estado de México, Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y Guardia Nacional, quienes acordonaron el área y realizan labores de resguardo.

Las autoridades mantienen la zona bajo control y señalaron que, de ser necesario, se aplicará el Plan DN-III-E para apoyo a la población y manejo de la emergencia.

Según reportes periodísticos basado en una grabación previo al accidente, el piloto trató de realizar una maniobra de emergencia e intentó aterrizar en un campo de futbol, sin embargo, no logró detener la avioneta debido a la velocidad y terminó por estrellarse.

En el supuesto audio del accidente se escucha decir al piloto de la aeronave privada decir: “Ir al aire, Papá Romeo Oscar”.

En respuesta se oye: “He recibido, Papá Romeo, me confirma intenciones”.

Enseguida, el piloto informa: “Nos estamos desplomando, Papá Romeo Oscar… Nos estamos desplomando, Papá Romeo Oscar”.

