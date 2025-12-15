Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy lunes 15 de diciembre en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este lunes 15 de diciembre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 17.98 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.61 y 18.03 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en rojo a un valor de 17.98 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia se sitúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.31 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece en positivo tras el cierre de mercados. Su cotización está este lunes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar retorna a su tendencia habitual que es cotizar en verde. Tras mantener ayer a la baja, hoy se promedió a 494.34 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia al alza y sus valores al cierre fueron de 63.19 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.98 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.31 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 494.34 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 63.19 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te sugerimos comparar precios primero: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Identifica el país al que destinas el dinero, introduce el monto a enviar y calcula los costos.