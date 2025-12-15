Dallas Cowboys pierden ante Vikings y quedan con pocas opciones de playoffs

Los Dallas Cowboys quedan con pocas opciones de postemporada tras caer 34-26 en casa frente a los Minnesota Vikings en el Sunday Night Football.

El mariscal Dak Prescott y compañía no lograron sostener el impulso que habían generado con triunfos consecutivos sobre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles, y sumaron su segunda derrota al hilo.

Con marca de 6-7-1, los Cowboys ahora necesitan ganar sus tres partidos restantes y que Philadelphia pierda los tres para tener alguna posibilidad de quedarse con la NFC Este, una combinación poco probable.

Vikings no tuvo compasión ante defensiva de Cowboys

Minnesota, ya eliminado antes del kickoff, actuó como juez del destino de Dallas.

El novato J.J. McCarthy firmó una actuación sólida al lanzar dos pases de touchdown y anotar otro por tierra, mientras que Jalen Nailor fue su socio principal con dos recepciones de anotación.

El touchdown decisivo llegó con una carrera de C.J. Ham, quien en su primer acarreo de la temporada puso adelante a los Vikings en el tercer cuarto.

Prescott completó 23 de 38 pases para 294 yardas, pero fue contenido sin envíos de touchdown por apenas tercera vez en la campaña.

Dallas se sostuvo con cuatro goles de campo de Brandon Aubrey y anotaciones terrestres de Javonte Williams y Malik Davis.

Aunque los errores en momentos clave, incluidas dos fallas inusuales de Aubrey desde larga distancia, terminaron siendo determinantes.

“Es una liga muy dura. Cada jugada importa”, reconoció Prescott tras el partido, sorprendido por la caída del nivel luego del repunte reciente.

En la misma línea, el entrenador Brian Schottenheimer lamentó no haber encontrado una jugada que cambiara la inercia del encuentro.

La derrota de Dallas deja un panorama sombrío: el margen de error es cero y el boleto a playoffs depende ahora más de terceros que de su propio desempeño.

La temporada regular entra en su recta final y, salvo un cierre perfecto acompañado de tropiezos ajenos, los Cowboys se encaminan a quedarse fuera de la postemporada en una campaña marcada por altibajos y oportunidades perdidas.

