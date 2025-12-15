Horóscopo de hoy de Nana Calistar 15 de diciembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Vienen días en los que el amor dejará de ser el centro de tu vida, y no porque ya no creas en él, sino porque por fin vas a entender que no todo gira alrededor de querer y ser querido. Muchos sueños que tenías pintados de rosa se van a caer, pero no te espantes, porque lo que llega es la realidad, y esa, aunque duele, acomoda. A partir de ahora, si no lo ves con tus propios ojos, no lo vas a creer, ni siquiera cuando se trate de amor o promesas bonitas.
Se vienen cambios fuertes en tu manera de pensar y de actuar, y aunque al principio te sentirás raro o fuera de lugar, esos cambios te van a ayudar muchísimo en lo económico. Empiezas a tomar decisiones más frías, más maduras y menos impulsivas, y eso te va a abrir puertas que antes tú solito cerrabas por necio o por confiar de más.
Te vas a topar con el verdadero rostro de una persona que juraba amarte, serte fiel y apoyarte, pero que en realidad solo sabía endulzarte el oído. No te victimices ni te sientas tonto, todos aprendemos a la mala. Eso sí, de ahora en adelante, no des nada sin esperar algo a cambio, porque tu tiempo, tu cariño y tu lealtad también valen.
Hazle caso a tu sexto sentido, ese nunca falla, y no tomes decisiones a la ligera porque vienen decepciones fuertes que podrían dolerte más de lo que imaginas si no te pones listo. Manda a la chingada —con educación, pero firme— a toda esa gente falsa que solo ha estado estorbando tus sueños por pura envidia y mala vibra.
Pon mucha atención en trámites, papeles, firmas y asuntos legales, porque descuidarlos podría salirte caro en poco tiempo. En el amor, vienen relaciones intensas, pasionales, que te moverán el tapete y también te harán madurar de golpe. Estás cambiando, estás creciendo, y aunque no todos lo entiendan, es necesario.
Eso sí, cuidado con la venganza. Aunque tengas motivos, no te rebajes, deja que el karma haga su trabajo, porque cuando tú te ensucias las manos, el remordimiento es el que no te deja dormir.
VIRGO
Ya estuvo bueno de andar perdiendo el sueño por gente que ni se desvela por ti. Enfócate en tus metas, una por una, paso a pasito, sin andar dando explicaciones que nadie te pidió y que no te llevan a ningún lado. No todo mundo merece saber tus planes, acuérdate que hay gente que solo pregunta para después meter el pie.
Si sientes que te vas a caer, cáete, pero levántate con más coraje, con más fuerza y con más ganas de demostrarte a ti mismo de qué estás hecho. Tu fortaleza está en tu familia y en esos sueños que te has prometido cumplir, aunque a veces te dé miedo avanzar.
Es momento de deslindarte de responsabilidades que no te corresponden. Cada quien que cargue con su cruz, porque tú no naciste para andar resolviendo la vida de todos. Vienen días de mucha reflexión, de mirar atrás y cerrar pendientes, sobre todo proyectos y metas que tenías arrumbadas por miedo, flojera o por estar atendiendo problemas ajenos.
No hagas caso a comentarios tontos ni a gente venenosa. Hay quienes quisieran verte en el suelo y harán lo posible por bajarte la autoestima, pero tú deja que sigan ladrando, el que avanza no se detiene a contestar chismes.
Este periodo es para enfocarte en lo que te mueve el alma, en lo que te da paz y en lo que por derecho te pertenece. No permitas que nadie se meta en tu felicidad ni te haga dudar de lo que has trabajado. Se aproximan cambios muy positivos, y también amores de una noche que podrían dejarte pensando más de lo que esperabas, así que no te claves de más ni prometas lo que no sientes.
Cuidado con caídas y accidentes, anda más atento a donde pisas. Un viaje que tenías en mente podría cancelarse por culpa de un familiar o una amistad, no te enojes, no todo es para ahorita, a veces la vida acomoda mejor las cosas cuando uno aprende a esperar.
LIBRA
Se vienen cambios laborales que sí te benefician, pero no te me duermas, porque también es momento de pensar en algo más grande: construir un patrimonio, algo que sea tuyo y que nadie te quite. Ya no esperes que la vida te regrese lo que un día te arrebató, eso no funciona así; mejor levántate, ve por ello y lucha, porque estás en una etapa donde todo lo que siembres puede cuajar y volverse realidad si te aplicas.
No permitas que nadie quiera imponer su voluntad sobre la tuya. Aquí el que manda eres tú y punto. Aprende a cerrar ciclos de una vez por todas y deja de creerle a quien solo te ha traído problemas, mortificaciones y puro desgaste emocional. No es tiempo de volver al pasado ni de andar comiendo recalentado lo que ya te empachó una vez.
Vienen amores importantes, de esos que te mueven emociones y también te confrontan contigo mismo, así que no te espantes si tus estados de ánimo andan como montaña rusa. En el tema económico se ven mejoras claras, pero dependen mucho de que no te dejes manipular por nadie ni tomes decisiones por quedar bien.
Ya es momento de trabajar en serio esos sueños y metas que llevas años pensando y nunca concretando. Aprende a mandar a la chingada —con firmeza— a esa persona que no entra a tu vida, pero tampoco deja entrar a nadie más. Eso no es amor, es estorbo. No es momento de lamentaciones ni de andar de dramático, es tiempo de ver por ti, por tu bienestar y por tu felicidad.
Un viaje saldrá tal como lo esperas y podría ser a un lugar de playa, algo que te ayudará a despejar la mente. Sin embargo, se marca enfermedad dentro de la familia y podría venir una pérdida que será muy sentida. Mantente fuerte, acompaña y no te guardes emociones.
ESCORPIÓN
Deja que el poder de tus decisiones te guíe y no permitas que nadie meta mano donde no le corresponde. Cada situación que estás viviendo debe servirte para construir tu futuro, porque si no aprendes a valorar quién eres y lo que tienes, nunca vas a crecer como persona, aunque la vida te siga dando oportunidades.
No dejes que los celos y las desconfianzas echen a perder lo que tanto trabajo te ha costado levantar. En el amor hay días en los que andas perdido, no sabes qué sientes ni hacia dónde ir, y eso es normal, pero no uses esa confusión como excusa para autosabotearte. Date la oportunidad de ir por tus metas, porque cuando tú te decides, logras todo lo que te propones.
No es momento de quedarte con ganas de nada. Cree en tu capacidad, en tu talento y en esa fuerza interna que tienes, aunque a veces no la sepas usar bien. No permitas que nadie se interponga en lo que deseas, porque cuando tú dudas, otros avanzan.
Tienes un don para detectar mentiras y gente falsa, pero no siempre lo usas a tu favor; aprende a confiar más en tu intuición y menos en las palabras bonitas. Ponte firme —bien perra— con trámites, papeles y asuntos legales, porque si te relajas de más, nada va a salir como esperas.
Un nacimiento o embarazo dentro de la familia podría anunciarse en cualquier momento y traerá emociones encontradas. También vienen días de incertidumbre, donde dudarás de decisiones pasadas y presentes, pero pon atención a tus sueños, porque ahí encontrarás respuestas claras. Cuida tu salud, ya que una enfermedad infecciosa podría hacerte caer en cama si no te atiendes a tiempo.
ARIES
Ya es momento de que cada quien cargue con lo que le toca. Tú hazte responsable de tus actos y deja que los demás enfrenten las consecuencias de los suyos, porque no eres ni niñera ni salvavidas emocional. Se viene un momento familiar muy agradable, de esos que te hacen sentir como pez en el agua, donde podrás expresarte sin máscaras, sin miedo y con el corazón en la mano.
No permitas que nadie te robe la paz ni que quienes te rodean te quieran manejar como títere, porque después el arrepentimiento es el que no te deja dormir. Tú sabes perfectamente que eres fuerte, dominante cuando hace falta y que controlas la situación cuando te lo propones, así que no te hagas chiquito por nadie.
Vienen días cargados de energía positiva, pero ojo, esa energía hay que saberla usar, porque mal dirigida se vuelve pleito, desgaste o malas decisiones. Hay personas que no han sido leales contigo, pero no te preocupes, porque el tiempo se encargará de acomodarlos. Poco a poco esas personas se van a caer solitas, tus enemigos comenzarán a desaparecer de tu camino y tú, bien perra, vas a triunfar en todo lo que te propongas.
Ya es momento de poner un alto definitivo a esas personas manipuladoras que solo han vivido de tu bondad y de tus buenas intenciones. Aprende a ser más hija de la chingada con quien no te trata bien, porque el respeto también se educa poniendo límites.
Cuidado con traiciones de última hora en el amor, sobre todo de alguien que juraba ser diferente. No idealices, observa. Por otro lado, se vienen eventos muy buenos, fiestas, salidas con amistades y momentos de diversión que te levantarán el ánimo. Disfruta la vida, vive cada día como si fuera el último y deja de quejarte tanto por cosas que sí tienen solución.
TAURO
Aprende de una vez por todas a quererte y amarte más, porque mientras tú no te valores, otros seguirán rebajándote el precio. No bajes tu valor por nadie, confía en tu capacidad para atraer a quien tú quieras y mandar al chorizo a quien ya no suma en tu vida. Aquí nadie es indispensable, aunque duela aceptarlo.
Se marca mucha suerte en juegos de azar, pero también una racha medio complicada en lo laboral, provocada más por malos manejos y decisiones impulsivas que por mala suerte. Acomoda cuentas, revisa errores y no sigas tapando hoyos con más hoyos.
Cuidado con llevar una vida tan acelerada, porque los accidentes estarán rondando, y lo peor es que podrías afectar a personas que ni la deben ni la temen. Baja el ritmo, respira y piensa antes de actuar. No te dejes manipular por nadie, recuerda que la última palabra siempre la tienes tú, no los demás.
Mucho ojo con golpes y caídas, porque estarán a la orden del día y podrías darte un buen madrazo que te obligue a parar en seco, incluso en el hospital, si no te cuidas. Escucha a tu cuerpo, no es de fierro.
Amistades te van a necesitar más de lo normal y te lo harán saber en próximas fechas. También podrías recibir una invitación a un nuevo proyecto, sobre todo relacionado con la moda, el entretenimiento o algo creativo que te entusiasme.
En el amor, ya es momento de tomar decisiones fuertes, para no seguir repitiendo los mismos errores del pasado. Cuida mucho tus sentimientos, porque si vuelves a dejar entrar a quien solo te busca cuando necesita algo, terminarás sintiéndote peor que antes. Quiérete, respétate y aprende a decir no, aunque te tiemble la voz.
GÉMINIS
Ya es hora de que te despabiles y te pongas las pilas de verdad, porque quejarte se te da de maravilla, pero actuar… ahí sí te haces pato. Te la pasas diciendo que quieres cambiar, mejorar o lograr cosas grandes, pero sigues sentado esperando a que la vida haga magia sola, y eso no funciona así, mi’jo.
Este es el momento de cumplir tu propósito, incluso se marca la posibilidad de una cirugía estética o cambio físico importante que te hará sentir más seguro y cómodo contigo mismo, pero acuérdate: no sirve cambiar por fuera si por dentro sigues igual de indeciso y autosaboteándote.
No permitas que los comentarios de otras personas te arruinen los días ni te bajen del ánimo. Has tenido todo para ser feliz, oportunidades, apoyo y talento, pero no lo has sabido aprovechar, y ese ha sido tu error más grande. Ya no te lamentes tanto, ponte perra con tus metas, deja de hacerte la víctima y ve por cada objetivo que tú mismo te prometiste. Es momento de materializar sueños, no solo de imaginarlos.
Si tienes pareja, es tiempo de poner las cartas sobre la mesa, porque hay cosas fuera de lugar que, si no se hablan, podrían dañarte emocionalmente. No permitas que nadie opine sobre lo que solo a ti te corresponde, ni sobre tu relación ni sobre tus decisiones.
Cuida mucho el tema del dinero, porque vienen pérdidas materiales que podrías lamentar muy pronto si no administras mejor y sigues gastando por impulso. Habrá días de mucha reflexión donde comenzarás a buscar la manera de verte y sentirte bien, pero ojo con lo que piensas y, sobre todo, con lo que dices, porque sin darte cuenta podrías herir a personas muy importantes para ti, y esas heridas no se borran tan fácil.
CÁNCER
Aprende a llevar la fiesta en paz con quien ni la debe ni la teme, porque a veces tu carácter explosivo y cambiante solo atrae problemas que tú mismo provocas. Esa bipolaridad emocional no te ayuda en nada y, al contrario, jala energía negativa que termina afectando tu entorno, tu familia y hasta tu salud.
Un amor del pasado podría reaparecer en cualquier momento, pero ojo, porque esa persona viene cargada de problemas y conflictos. Maneja la situación con pinzas y no te involucres de más, porque solo te traerá dolores de cabeza y confusión emocional.
Se aproximan días de mucha reflexión y cambios de actitud, los cuales te abrirán la puerta a nuevas metas y proyectos que, si te enfocas, podrás llevar a cabo de la mejor manera. Eso sí, reconoce algo importante: tu carácter de la fregada no te ayuda, y podrías terminar mandando lejos a miembros de tu familia o a tu pareja si no aprendes a controlarte.
No permitas que nadie se burle de ti ni que se interpongan en tus planes. Date la oportunidad de lograr tus objetivos sin andar dando explicaciones a quien no te las pide, porque no todo mundo quiere verte triunfar.
Tal vez aún no sabes bien qué quieres ni hacia dónde vas, y por eso sientes que no encuentras tu camino. Haz algo sencillo pero poderoso: anota en una hoja cada meta y cada deseo, léelos todos los días y empújate a avanzar, aunque sea poco. No quieras llegar al final sin haber dado el primer o segundo paso, porque los sueños no se cumplen pensando, se cumplen caminando.
PISCIS
Mijo, abre bien los ojos porque amistades muy hociconas podrían ponerte en mal con chismes y comentarios fuera de lugar. Andarán ladrando de ti como si no tuvieran vida propia y eso podría ocasionarte problemas más grandes de lo que imaginas. No caigas en provocaciones, mantén la calma, porque cuando te desesperas y no ves resultados rápidos, te pones de malas y terminas tirando la toalla justo cuando ya ibas avanzando.
Ese es uno de tus mayores errores: querer todo rápido. Aprende a confiar en el proceso, porque muchas veces no logras consolidar tus metas y sueños por pura impaciencia. En el amor, amores de una noche siempre van a aparecer, eso no es novedad, pero aquí la clave es la inteligencia emocional. No te metas en tonterías ni caigas en provocaciones que solo te dejarán cruda moral y arrepentimientos.
Tu buen corazón es una bendición, pero también puede meterte en problemas si sigues confiando a lo tonto. No todos los que te sonríen son tus amigos; hay gente que un día te muestra una cara y al siguiente te da la espalda. Aprende a observar hechos, no palabras.
Podrías enterarte de una infidelidad o divorcio dentro de tu círculo cercano, ya sea de una amistad o de un familiar, y eso te hará reflexionar mucho sobre tus propias relaciones. También vienen grandes amores, de esos que te sacuden el alma y te dan la oportunidad de darle un giro completo a tus sueños y metas.
Ya es momento de verte primero a ti, antes de andar resolviéndole la vida a todo mundo. Ayudar está bien, pero sacrificarte no. Y ojo con el alcohol, porque si te pasas de copas podrías terminar haciendo cosas de las que luego ni te acuerdas… y con alguien que ni conoces. Cuida tu dignidad, que esa no se recupera tan fácil.
ACUARIO
Ya es hora de cerrar ese ciclo del pasado que no te lleva a nada bueno. Sigues cargando rencores de personas que ya ni están en tu vida y mientras no las sueltes, seguirás estancado en esa misma área. El perdón no es para ellos, es para que tú puedas avanzar en paz.
Un viaje que tenías en mente podría cancelarse, pero no te agüites, porque se abren muchas posibilidades de emprender un negocio, sobre todo relacionado con ropa, moda o algo creativo, y ahí sí se ve que te va a ir de lo mejor si te enfocas y no dudas tanto.
Este periodo te va a enseñar con quién sí vale la pena caminar y con quién no. No te martirices por gente que solo te busca cuando anda mal, manda a la fregada a esas personas falsas que no te aportan ni apoyo ni cariño verdadero. Tu felicidad no se negocia.
Vienen momentos muy gratos en familia, aprovéchalos al máximo, porque algunos no se repiten jamás y después uno se arrepiente de no haber estado presente. En el amor, no tengas miedo de entregarte a esa persona que te mueve el piso y te acelera el corazón, solo asegúrate de que sea la correcta y no solo una emoción pasajera.
Saldrán verdades fuertes, pero necesarias, que terminarán beneficiándote más de lo que imaginas. Deja de tomarte todo tan a pecho, no todo es ataque personal. Cree en ti, confía en tu capacidad y haz a un lado los chismes de vecindad que no te dejan nada bueno. Enfócate en lo que amas, en lo que quieres y en lo que de verdad te hace vibrar.
CAPRICORNIO
Pon atención porque un negocio relacionado con alimentos podría ser la llave para mejorar tus ingresos como nunca antes. No lo veas como algo pequeño, ahí hay futuro si lo trabajas con constancia y disciplina, que de eso tú sabes bastante. Se marca embarazo dentro de la familia y también un viaje corto, cercano, que te servirá para despejar la mente y ordenar ideas.
Pero mira, aquí va el jalón de orejas: ya es momento de visualizar hacia dónde vas, porque últimamente andas más perdido que calcetín en lavadora. Te desviaste del objetivo que te planteaste hace años y eso te tiene medio frustrado, aunque no lo aceptes. Detente, respira y reacomoda el camino.
Cuidado con una persona de piel morena que podría entrar a tu vida solo para generar conflictos, chismes o malos entendidos. No confíes tan rápido ni cuentes de más. En el amor, aparece una persona muy importante, de esas que sí pueden quedarse si tú te lo permites. Si estás soltero, abre bien los ojos y el corazón, pero sin perder la cabeza.
Eso sí, acepta algo: a veces te enfocas demasiado en lo económico, y aunque es importante, también alejas a la gente cuando todo lo mides en pesos y centavos. No todo es negocio, también hay sentimientos.
Déjate de pend*ejadas y ponte las pilas, porque tendrás sueños premonitorios que te estarán avisando situaciones que están por suceder. Escúchalos, no los ignores. Realizarás una compra importante, solo cuida no quedarte sin un quinto, porque el mes puede ponerse medio apretado si no administras bien.
Es tiempo de cerrar ciclos pendientes, ya sufriste bastante y aun así saliste adelante. No le des poder a comentarios tontos ni a gente sin oficio. Mejor enfócate en corregir errores, cambiar actitudes y ser mejor versión de ti, no copia de nadie más.
SAGITARIO
Cuida mucho lo que sale de tu boca, porque andarás con el carácter filoso y podrías herir a quien no lo merece. No todo se dice como se piensa, aprende a medir palabras, porque luego te arrepientes cuando ya es tarde.
Este es un momento clave para poner en claro quién eres y dejar de andar pidiendo de rodillas lo que por derecho te corresponde. El respeto no se suplica, se exige con actitud. No descuides tu cuerpazo criminal, porque entre estrés y distracciones le has entrado sabroso a la garnacha y luego te quejas de que el pantalón ya no cierra.
Se marca dinero extra, pero también noticias nada agradables que podrían moverte el tapete en el amor o en temas de salud. Mantén la calma. Aprende a perdonar, pero no olvidar, porque solo así evitarás que te vuelvan a ver la cara.
Es momento de mirar hacia adelante y no retroceder en nada. La vida es corta y no está para vivirla de malas. Tu carácter explosivo ha sido causa de muchos conflictos; a veces estallas sin darte cuenta de que puedes lastimar a quienes sí están contigo de verdad.
Deja que el mundo ruede, no cargues problemas ajenos, protege tu paz interior y disfruta lo que tienes hoy, porque mañana nadie te lo garantiza. No pierdas tiempo en tristezas que no te dejan nada bueno.
Vienen días muy intensos, donde tu vida podría dar un giro completo. No le tengas miedo al cambio, al contrario, úsalo para renovarte, soltar lo viejo y atraer nuevas metas y sueños para ti y los tuyos. Un divorcio o separación en la familia se ve cercano; mantente firme y sé apoyo sin meterte donde no te llaman.