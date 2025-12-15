Segundo florecer: aprueban píldora para aumentar la libido en mujeres mayores tras la menopausia

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han ampliado la autorización de Addyi, permitiendo su uso en mujeres posmenopáusicas de hasta 65 años. Esta decisión, anunciada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), busca abordar la hiposexualidad en un grupo demográfico que anteriormente no tenía acceso a esta opción de tratamiento.

Desde su aprobación inicial en 2015, Addyi ha enfrentado críticas debido a sus efectos secundarios adversos, como mareos y náuseas. Además, su combinación con alcohol puede causar efectos peligrosos, lo que ha llevado a advertencias de seguridad.

A pesar de este contexto, la CEO de Sprout Pharmaceuticals, Cindy Eckert, destaca el avance en la comprensión de la salud sexual femenina, recoge Associated Press (AP).

Complicaciones en el diagnóstico

El diagnóstico del trastorno de deseo sexual hipoactivo (TDSH) es complejo y requiere una evaluación exhaustiva de factores psicológicos y fisiológicos.

La falta de consenso sobre la definición de este trastorno ha generado debates dentro de la comunidad médica sobre su categorización como un problema de salud.

El proceso de diagnóstico del TDSH se basa en una evaluación clínica integral que confirma la ausencia o disminución persistente del deseo sexual, acompañada de angustia significativa. Requiere que los síntomas duren al menos 6 meses y no se expliquen mejor por otras causas médicas, psiquiátricas o relacionales.

El médico comienza con una historia clínica detallada, explorando el inicio de los síntomas, su duración, contexto (generalizado o situacional) y el impacto en la vida personal o de pareja. Se clasifica como adquirido (nuevo) o lifelong (de siempre), y se usa el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) para criterios como falta de fantasías o interés sexual.

Desafíos en la comercialización

Las ventas de Addyi, píldora que se toma una vez al día, no alcanzaron expectativas iniciales de Wall Street, lo que llevó a la FDA a considerar y aprobar una segunda opción de tratamiento en 2019.

A pesar de estos desafíos, el enfoque en la salud sexual femenina ha ganado tracción, impulsado por campañas de concienciación y cambios en la percepción social.

Cindy Eckert, directora ejecutiva de Sprout Pharmaceuticals, que comercializa la píldora, declaró en un comunicado que la aprobación “refleja una década de trabajo constante con la FDA para transformar radicalmente la comprensión y la priorización de la salud sexual femenina”.

Consideraciones para su consumo

Las mujeres posmenopáusicas deben saber que Addyi (flibanserina) no estaba aprobada para su uso en esta etapa de la vida. La indicación se limitaba a mujeres premenopáusicas con trastorno de deseo sexual hipoactivo adquirido y generalizado (HSDD). Aunque existen estudios clínicos que sugieren beneficios en deseo sexual y eventos sexuales satisfactorios en posmenopáusicas, la seguridad y eficacia no estaban establecidas formalmente hasta hoy.

Riesgos y contraindicaciones. Incluso si se considera off-label, evalúen hipotensión, síncope y depresión del SNC, agravados por alcohol (contraindicado), inhibidores CYP3A4 o impairment hepático. Estudios en posmenopáusicas muestran tolerabilidad similar a placebo, con efectos adversos comunes como mareos (11.4%), somnolencia (11.2%) y náuseas (10.4%), pero mayor riesgo en >55 años sin datos de seguridad establecidos. Monitoreo genético para metabolizadores pobres CYP2C19 es clave, ya que aumenta exposición al fármaco.

Recomendaciones previas. Consulte a un médico para descartar causas subyacentes de HSDD (coexistencias médicas, relaciones o medicamentos). Evite conducción u operaciones por al menos 6 horas post-dosis debido a sedación. Discontinué tras 8 semanas sin mejoría.

