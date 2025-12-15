Trump dice que se está “más cerca que nunca” de lograr un acuerdo de paz en Ucrania

Donald Trump reveló que un acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania está “más cerca que nunca” después de que líderes clave mantuvieron conversaciones en Berlín, pero varios funcionarios dijeron que aún existen diferencias significativas sobre cuestiones territoriales.

Trump dijo a los periodistas en la Oficina Oval el lunes que tuvo “conversaciones muy largas y muy buenas” con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y los líderes de Francia, Alemania, el Reino Unido y la OTAN.

El mandatario estadounidense insistió en que cuenta con un “apoyo enorme” por parte de los aliados en Europa. “Ellos también quieren que esta guerra llegue a su fin”.

“En este momento, Rusia quiere que termine (la guerra), pero el problema es que a veces lo quieren y otras veces no, y lo mismo ocurre con Ucrania. Así que tenemos que lograr que se pongan de acuerdo. Pero creo que las conversaciones están avanzando muy bien”, indicó.

Las declaraciones de Trump coinciden con afirmaciones de altos funcionarios de la Administración, que calificaron este lunes de “realmente positivas en casi todos los aspectos” a las conversaciones en Berlín entre los enviados estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y funcionarios europeos.

“Creemos que probablemente hemos resuelto… el 90%, literalmente el 90% de los problemas entre Ucrania y Rusia, pero hay algunas cosas más que deben resolverse”, dijo un funcionario estadounidense durante una conferencia telefónica con periodistas, según reportó ABC News.

Washington ofreció a Kiev garantías de seguridad de “nivel platino” durante el diálogo de dos días en la capital alemana, según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato.

Los funcionarios explicaron que Estados Unidos ofrece a Ucrania garantías similares a las contempladas en el Artículo 5 de la OTAN, por el cual los Estados miembros se comprometen a considerar una agresión contra cualquiera de ellos como un ataque contra toda la Alianza.

El plan de paz respaldado por Trump, del que no se han revelado muchos detalles, no incluiría el despliegue de tropas estadounidenses en Ucrania, pero sí mecanismos sólidos de disuasión militar, verificación y desescalada.

Este acuerdo requerirá la aprobación del Senado estadounidense, algo que Trump estaría dispuesto a hacer.

La disputa por los territorios ocupados por Rusia sigue sin resolverse y, aunque los funcionarios afirmaron que ha habido avances, subrayaron que las decisiones finales quedarán en manos de Kiev y Moscú.

