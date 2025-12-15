Quién es Ahmed al Ahmed, el hombre que frenó a uno de los atacantes en el tiroteo de Bondi Beach en Australia

“Ahmed es un héroe de la vida real”. Así describió el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, al hombre que desarmó a uno de los atacantes que dispararon contra un evento de la comunidad judía en Bondi Beach, dejando al menos 15 muertos.

Minns publicó sus comentarios en redes sociales, después de visitar a Ahmed al Ahmed en un hospital donde se recupera de las heridas que sostuvo durante su valiente intervención.

“Anoche, su increíble valentía sin duda salvó innumerables vidas cuando desarmó a un terrorista a pesar de un enorme riesgo personal”, escribió el primer ministro del territorio.

“Fue un honor pasar tiempo con él hace poco y trasmitirle los agradecimientos de las personas de todo NGS (Nueva Gales del Sur)”.

“No cabe duda de que se hubieran perdido más vidas de no ser por el valor desinteresado de Ahmed”.

Ahmed fue filmado luchando con uno de los atacantes del tiroteo masivo en Bondi Beach, la playa más popular de Sídney, Australia.

El video verificado por la BBC lo muestra corriendo hacia el atacante y arrebatándole el arma, antes de apuntarle con ella y obligarle a retirarse.

Durante el forcejeo, Ahmed sufrió varias heridas. Sus padres dijeron a la cadena australiana ABC que recibió cuatro o cinco balazos.

El domingo, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo en una declaración: “Hoy hemos visto a australianos correr hacia el peligro para ayudar a otros. Estos australianos son héroes, y su valentía ha salvado vidas”.

En tanto, desde la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también elogió a Ahmed, a quien dijo le tiene “un gran respeto”.

“Fue una persona muy, muy valiente; de hecho, la que llegó y atacó frontalmente a uno de los atacantes y salvó muchas vidas”, declaró Trump.

Un gesto de humanidad

Tessa Wong / BBC:

Ahmed, de 43 años de edad, es propietario de una frutería y padre de dos hijos.

Permanece ingresado en el hospital, donde ha sido operado de las heridas de bala que presenta en el hombro y en la mano.

Según su familia, su condición de salud es estable.

“Es un héroe, sin duda alguna. Tiene dos heridas de bala, una en el brazo y otra en la mano”, comentó el domingo su primo Mustafa a la cadena 7News Australia.

Según le dijo su padre al Servicio Árabe de la BBC, Ahmed actuó movido por su “humanidad”.

“Ahmed fue impulsado por su sentimiento, su conciencia y su humanidad cuando corrió hacia adelante, detuvo al hombre armado y le arrebató el arma”, dijo.

Añadió que Ahmed estaba cerca “por coincidencia”, ya que había salido con un amigo a tomar un café cuando se encontró con la escena.

“Vio a las víctimas, la sangre, mujeres y niños tirados en la calle, y entonces actuó”, relató su padre.

En otras declaraciones ofrecidas a la cadena ABC Australia, el padre de Ahmed explicó: “Cuando hizo lo que hizo, no estaba pensando en el origen de las personas que estaba salvando, las personas que morían en las calles”.

“Él no discrimina entre una nacionalidad y la otra. Especialmente aquí en Australia, no hay diferencia entre un ciudadano y el otro”, agregó.

En Siria, donde nació y se crio, la valiente intervención de Ahmed para detener la masacre es motivo de orgullo, según le contó su tío Mohamed Ahmed al Ahmed al Servicio Árabe de la BBC.

BBC: Ahmed fue filmado forcejeando con uno de los atacantes que luego logró desarmar.

Al menos 15 personas murieron y decenas resultaron heridas en el tiroteo del domingo por la noche, que tuvo lugar mientras más de 1.000 personas asistían a un evento para celebrar la festividad judía de Hanukkah.

La policía lo calificó como un incidente terrorista dirigido contra esa comunidad religiosa.

La policía dijo que los dos atacantes implicados eran un padre y un hijo, a quienes identificó como Sajid y Naveed Akram, de 50 y 24 años respectivamente.

Confirmaron que el hombre de 50 años murió en el lugar de los hechos, mientras que el de 24 años permanece en el hospital en estado crítico.

La confrontación

Tessa Wong / BBC:

Las imágenes del acto de Ahmed se hicieron virales rápidamente.

Muestran a uno de los atacantes de pie detrás de una palmera, cerca de un pequeño puente peatonal, apuntando y disparando su arma hacia un objetivo fuera de la vista.

Entonces aparece Ahmed, que estaba escondido detrás de un auto estacionado, abalanzándose sobre el atacante, al cual logra derribar.

Tras un forcejeo, consigue arrebatarle el arma, lo empuja al suelo y le apunta con la misma arma. El atacante entonces comienza a retroceder hacia el puente.

A continuación, Ahmed baja el arma y levanta una mano en el aire, aparentemente para mostrar a la policía que no era uno de los tiradores.

Hasta ese momento, Ahmed parece estar ileso. Y es allí donde concluye la versión del video más difundida.

Sin embargo, según narra el Sydney Morning Herald, momentos después de esa confrontación, cuando el atacante desarmado se acerca al puente, el segundo atacante dispara contra Ahmed y aparentemente logra herirlo en la mano y en el hombro.

A partir de entonces, los dos atacantes reanudan sus disparos desde el puente hasta que el primero -al que inicialmente había desarmado Ahmed- cae mortalmente herido, mientras el segundo sigue disparando durante un breve tiempo hasta que resulta herido.

*Con aportes de la página en vivo de BBC News.

BBC:

