Zelenski continúa con las negociaciones de paz en Alemania junto con los emisarios de Trump

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y los emisarios estadounidenses, Jared Kushner, yerno de Donald Trump, y su representante especial para misiones de paz, Steve Witkoff, comenzaron este lunes una segunda reunión en la Cancillería alemana para tratar de avanzar en el plan de 20 puntos que promueve Estados Unidos para un alto el fuego en Ucrania.

Zelenski, que llegó ayer a Berlín, se reunió previamente esta mañana con el presidente finlandés, Alexander Stubb, para preparar los contactos sobre el plan de paz que mantendrán a lo largo del día con los negociadores estadounidenses y con los líderes europeos, algunos de los cuales ya se encuentran en la capital alemana. La delegación ucraniana se reunió durante más de cinco horas ayer con la delegación estadounidense.

“Ahora mismo hay en el campo diplomático una gran cantidad de trabajo en marcha, y hemos hablado de los resultados. También hemos coordinado nuestras posiciones conjuntas antes de las reuniones de hoy con nuestros socios en Berlín y hemos acordado los próximos pasos”, escribió Zelenski en redes sociales.

El Kremlin insiste en que Ucrania no pueda entrar en la OTAN

Moscú, por su parte, ha insistido a través del portavoz gubernamental Dmitri Peskov, en que la no adhesión de Kiev a la OTAN es una “piedra angular” de su postura en las negociaciones. Ese asunto es objeto de “discusiones específicas”, dijo Peskov durante un encuentro con la prensa. El vocero también precisó que Rusia espera que Washington le informe de los resultados de las conversaciones en Berlín.

Una vez terminados los contactos de Berlín, Rusia tendrá que pronunciarse sobre el documento que hayan acordado los ucranianos y sus aliados europeos con EE. UU., cuyo presidente, Donald Trump aspira a que se firme un acuerdo de paz antes de que termine el año.