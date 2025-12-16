window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

15 ofertas en Target por Navidad: más del 30% de descuento hasta el 20 de diciembre

Target lanzó 15 ofertas navideñas con más del 30% de descuento en tecnología, hogar, moda y juguetes hasta el 20 de diciembre

Target ha lanzado ofertas en todas sus categorías, aprovechando la temporada navideña: desde electrodomésticos hasta ropa y juguetes.

Target ha lanzado ofertas en todas sus categorías, aprovechando la temporada navideña: desde electrodomésticos hasta ropa y juguetes. Crédito: JHVEPhoto | Shutterstock

Avatar de Alberto Daniel Barboza

Por  Alberto Daniel Barboza

Con precios que superan el 30% de descuento, Target aprovecha la temporada navideña para promocionar ofertas en todas sus categorías y productos. Echamos un vistazo al catálogo y la mayoría expira el 20 de diciembre, así que apresúrate.

Para ahorrarte tiempo y dinámica, te preparamos una lista de ofertas con el nombre del producto, descripción y precios, para que puedas iniciar tus compras desde acá.

Desde pequeños electrodomésticos, artículos para bebés, juegos de mesa, moda, belleza y dispositivos electrónicos, Target pretende “regalarlo” todo.

15 ofertas interesantes en Target por Navidad

  • Cafetera K-Mini Go con botón de preparación fuerte, Keurig

Diseñada para espacios pequeños, esta cafetera de cápsulas permite preparar café intenso y cuenta con depósito multitaza portátil.

  • Precio original: $99.99
  • Descuento: $50.00 (50%)
  • Precio de oferta: $49.99
  • Horno tostador y freidora de aire 7 en 1 de acero inoxidable, Cuisinart

Combina varias funciones en un solo equipo: hornear, freír con aire, tostar y recalentar, con potencia de 1800 W.

  • Precio original: $229.99
  • Descuento: $130.00 (57%)
  • Precio de oferta: $99.99
  • Olla a presión 9 en 1 de 6 cuartos con accesorios, Instant Pot

Incluye funciones de olla arrocera y multiusos, además de sartén de silicona y tapa.

  • Precio original: $139.99
  • Descuento: $70.00 (50%)
  • Precio de oferta: $69.99
  • Juego de vajilla navideña de 12 piezas con diseño de árbol, Spode

Pensado para cuatro personas, es apto para microondas y lavavajillas.

  • Precio original: $464.00
  • Descuento: $227.36 (49%)
  • Precio de oferta: $236.64
  • Saltador para bebé Jumperoo con luces y sonido, Fisher-Price

Estimula el movimiento y la coordinación con actividades interactivas.

  • Precio original: $107.99
  • Descuento: $32.40 (30%)
  • Precio de oferta: $75.59
  • Biblioteca de juegos Monopoly

Versión compacta del clásico juego de mesa para reuniones familiares.

  • Precio original: $29.99
  • Descuento: $10.00 (33%)
  • Precio de oferta: $19.99
  • Juego de mesa Disney Lotti Karotti para 2 a 4 jugadores, Ravensburger

Ideal para niños, fomenta el pensamiento creativo en partidas cortas.

  • Precio original: $19.99
  • Descuento: $6.00 (30%)
  • Precio de oferta: $13.99
  • Libros de baño con letras y números para niños pequeños, Merka

Set de tarjetas flotantes para aprender durante el baño.

  • Precio original: $19.99
  • Descuento: $6.00 (30%)
  • Precio de oferta: $13.99
  • Camiseta polar de manga corta para mujer, Champion

Prenda cómoda para uso diario y clima fresco.

  • Precio original: $34.00
  • Descuento: $15.30 (45%)
  • Precio de oferta: $18.70
  • Suéter cárdigan de punto con cremallera y forro de franela para hombre, Gioberti

Diseño clásico con interior suave para mayor abrigo.

  • Precio original: $69.99
  • Descuento: $30.00 (43%)
  • Precio de oferta: $39.99
  • Collar con inicial de circonita cúbica bañado en oro de 14K, A New Day™

Accesorio discreto pensado como regalo personal.

  • Precio original: $25.00
  • Descuento: $7.50 (30%)
  • Precio de oferta: $17.50
  • Paleta de sombras Tartelette In Bloom Amazonian Clay, Tarte

Incluye tonos mate para maquillaje diario o de ocasión.

  • Precio original: $49.00
  • Descuento: $14.70 (30%)
  • Precio de oferta: $34.30

Kit de viaje Restore & Protect de 4 piezas, LolaVie

Pensado para el cuidado del cabello durante viajes.

  • Precio original: $45.00
  • Descuento: $13.50 (30%)
  • Precio de oferta: $31.50
  • Auriculares inalámbricos con cancelación de ruido QuietComfort, Bose

Ofrecen conexión Bluetooth y reducción activa de ruido.

  • Precio original: $359.99
  • Descuento: $160.00 (44%)
  • Precio de oferta: $199.99
  • Portátil IdeaPad 1 de 15.6” FHD con Windows 11 Home, Lenovo

Cuenta con 12 GB de RAM, doble almacenamiento y Wi-Fi 6.

  • Precio original: $599.00
  • Descuento: $300.00 (50%)
  • Precio de oferta: $299.00

En esta nota

Navidad target
Trending
Contenido Patrocinado
Trending