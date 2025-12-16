15 ofertas en Target por Navidad: más del 30% de descuento hasta el 20 de diciembre
Target lanzó 15 ofertas navideñas con más del 30% de descuento en tecnología, hogar, moda y juguetes hasta el 20 de diciembre
Con precios que superan el 30% de descuento, Target aprovecha la temporada navideña para promocionar ofertas en todas sus categorías y productos. Echamos un vistazo al catálogo y la mayoría expira el 20 de diciembre, así que apresúrate.
Para ahorrarte tiempo y dinámica, te preparamos una lista de ofertas con el nombre del producto, descripción y precios, para que puedas iniciar tus compras desde acá.
Desde pequeños electrodomésticos, artículos para bebés, juegos de mesa, moda, belleza y dispositivos electrónicos, Target pretende “regalarlo” todo.
15 ofertas interesantes en Target por Navidad
- Cafetera K-Mini Go con botón de preparación fuerte, Keurig
Diseñada para espacios pequeños, esta cafetera de cápsulas permite preparar café intenso y cuenta con depósito multitaza portátil.
- Precio original: $99.99
- Descuento: $50.00 (50%)
- Precio de oferta: $49.99
- Horno tostador y freidora de aire 7 en 1 de acero inoxidable, Cuisinart
Combina varias funciones en un solo equipo: hornear, freír con aire, tostar y recalentar, con potencia de 1800 W.
- Precio original: $229.99
- Descuento: $130.00 (57%)
- Precio de oferta: $99.99
- Olla a presión 9 en 1 de 6 cuartos con accesorios, Instant Pot
Incluye funciones de olla arrocera y multiusos, además de sartén de silicona y tapa.
- Precio original: $139.99
- Descuento: $70.00 (50%)
- Precio de oferta: $69.99
- Juego de vajilla navideña de 12 piezas con diseño de árbol, Spode
Pensado para cuatro personas, es apto para microondas y lavavajillas.
- Precio original: $464.00
- Descuento: $227.36 (49%)
- Precio de oferta: $236.64
- Saltador para bebé Jumperoo con luces y sonido, Fisher-Price
Estimula el movimiento y la coordinación con actividades interactivas.
- Precio original: $107.99
- Descuento: $32.40 (30%)
- Precio de oferta: $75.59
- Biblioteca de juegos Monopoly
Versión compacta del clásico juego de mesa para reuniones familiares.
- Precio original: $29.99
- Descuento: $10.00 (33%)
- Precio de oferta: $19.99
- Juego de mesa Disney Lotti Karotti para 2 a 4 jugadores, Ravensburger
Ideal para niños, fomenta el pensamiento creativo en partidas cortas.
- Precio original: $19.99
- Descuento: $6.00 (30%)
- Precio de oferta: $13.99
- Libros de baño con letras y números para niños pequeños, Merka
Set de tarjetas flotantes para aprender durante el baño.
- Precio original: $19.99
- Descuento: $6.00 (30%)
- Precio de oferta: $13.99
- Camiseta polar de manga corta para mujer, Champion
Prenda cómoda para uso diario y clima fresco.
- Precio original: $34.00
- Descuento: $15.30 (45%)
- Precio de oferta: $18.70
- Suéter cárdigan de punto con cremallera y forro de franela para hombre, Gioberti
Diseño clásico con interior suave para mayor abrigo.
- Precio original: $69.99
- Descuento: $30.00 (43%)
- Precio de oferta: $39.99
- Collar con inicial de circonita cúbica bañado en oro de 14K, A New Day™
Accesorio discreto pensado como regalo personal.
- Precio original: $25.00
- Descuento: $7.50 (30%)
- Precio de oferta: $17.50
- Paleta de sombras Tartelette In Bloom Amazonian Clay, Tarte
Incluye tonos mate para maquillaje diario o de ocasión.
- Precio original: $49.00
- Descuento: $14.70 (30%)
- Precio de oferta: $34.30
Kit de viaje Restore & Protect de 4 piezas, LolaVie
Pensado para el cuidado del cabello durante viajes.
- Precio original: $45.00
- Descuento: $13.50 (30%)
- Precio de oferta: $31.50
- Auriculares inalámbricos con cancelación de ruido QuietComfort, Bose
Ofrecen conexión Bluetooth y reducción activa de ruido.
- Precio original: $359.99
- Descuento: $160.00 (44%)
- Precio de oferta: $199.99
- Portátil IdeaPad 1 de 15.6” FHD con Windows 11 Home, Lenovo
Cuenta con 12 GB de RAM, doble almacenamiento y Wi-Fi 6.
- Precio original: $599.00
- Descuento: $300.00 (50%)
- Precio de oferta: $299.00