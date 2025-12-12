Leche y galletas para Santa Claus: cuál es el origen de este curioso gesto

Cada Nochebuena, millones de niños alrededor del mundo repiten un ritual repleto de ilusión: dejarle leche y galletas a Santa Claus antes de irse a dormir.

Aunque actualmente se percibe como un gesto tierno y casi automático dentro de la Navidad, su origen no responde a un solo momento histórico ni a una única cultura.

Por el contrario, se trata de una tradición que fue tomando forma a lo largo de los siglos, mezclando creencias religiosas, mitología antigua y costumbres sociales que se adaptaron con el tiempo.

Santa Claus y la costumbre de dar a cambio de regalos

Una de las explicaciones más conocidas se remonta a la figura de San Nicolás de Bari, un obispo del siglo IV que, según la tradición, recorría pueblos el 6 de diciembre repartiendo obsequios a los niños.

Vestido con túnicas rojas y montado a caballo, San Nicolás recompensaba a los niños obedientes y dejaba señales menos agradables a quienes no se habían portado bien.

Durante generaciones, los niños comenzaron a dejar comida para el santo como gesto de agradecimiento y hospitalidad, esperando recibir algo a cambio.

Con el paso del tiempo y la llegada de inmigrantes europeos a América, la figura de San Nicolás fue transformándose hasta dar lugar a Santa Claus, tal como se lo conoce hoy en la cultura estadounidense. La idea de ofrecerle algo de comer al visitante nocturno se mantuvo, aunque el personaje y el contexto cambiaron.

La influencia de la mitología nórdica

Otra raíz posible de esta tradición se encuentra en la mitología nórdica. Según antiguas creencias, el dios Odín recorría los cielos invernales montado sobre su caballo de ocho patas, Sleipnir, acompañado por sus cuervos.

Para ganarse su favor y recibir regalos, los niños dejaban heno para alimentar al animal. Con el paso de los siglos, estas historias se mezclaron con las leyendas cristianas y dieron forma a prácticas que sobrevivieron en distintas culturas europeas.

En naciones como los Países Bajos, la tradición evolucionó hacia dejar zanahorias para el caballo de Papá Noel, una costumbre que aún persiste en algunas familias y que guarda un fuerte parecido con lo que hoy hacen muchos niños en Estados Unidos y otros países.

La Gran Depresión y el valor de compartir

Aunque estas raíces son antiguas, la costumbre específica de dejar leche y galletas se popularizó en Estados Unidos durante la Gran Depresión.

En un contexto de dificultades económicas, muchos padres buscaron enseñar a sus hijos la importancia de compartir y de pensar en los demás. Dejar un refrigerio para un Santa cansado y sus renos se convirtió en una forma sencilla de inculcar gratitud y generosidad, incluso en tiempos difíciles.

Desde entonces, el gesto se mantuvo como parte del imaginario navideño. Para los niños, representa una forma de agradecer los regalos recibidos; para los adultos, una tradición que refuerza valores como la amabilidad y la hospitalidad.