Cuál es el origen de Santa Claus y quién es San Nicolás de Bari: todo explicado

Cada Navidad los hogares se llenan de historias sobre el personaje que reparte regalos durante la noche del 24 de diciembre. Para unos es Santa Claus, para otros Papá Noel, pero en todos los casos se trata de una figura que, con el tiempo, se convirtió en tradición global.

Sin embargo, su origen no es uniforme ni estrictamente religioso. A diferencia de los Reyes Magos, cuyo relato proviene directamente del Evangelio de Mateo, la figura de Santa Claus es el resultado de siglos de mezcla cultural, leyendas paganas, migraciones, literatura y publicidad.

Hoy se le conoce como el hombre gordo de traje rojo que viaja en un trineo tirado por renos. Pero llegar a esa imagen requirió un largo proceso histórico que comenzó con un obispo cristiano del siglo III y terminó consolidándose en Estados Unidos a mediados del siglo XX.

El origen de Santa Claus

Según publica National Geographic en su sitio web, el punto de partida de Santa Claus es San Nicolás de Bari, un obispo de origen griego que vivió entre los siglos III y IV en la región de Licia, en la actual Turquía.

Los relatos cuentan que provenía de una familia acomodada y dedicó gran parte de su vida a ayudar a quienes estaban en necesidad. Lo hacía de un modo discreto: dejaba bolsas con dinero o provisiones durante la noche para que los beneficiados las encontraran al amanecer.

Este gesto anónimo dio pie a la asociación entre San Nicolás y los regalos nocturnos.

San Nicolás de Bari, un obispo de origen griego que vivió entre los siglos III y IV. Crédito: MB_Photographer | Shutterstock

Con el tiempo, su figura se expandió por Europa y muchas comunidades celebraban su festividad el 6 de diciembre, fecha en la que los niños dejaban botas o zapatos en las ventanas para recibir pequeñas sorpresas.

En países como Holanda, Alemania o Austria surgieron versiones propias del santo, como Sinterklaas o Mikulás, y en algunas regiones se le vinculó con Krampus, un espíritu encargado de reprender a los niños que no se habían comportado bien.

Otra influencia provino de representaciones paganas de la Navidad: un anciano barbudo con túnica larga y sombrero adornado con muérdago que encarnaba el espíritu del invierno.

Su nombre variaba según el idioma, pero en muchas regiones equivalía a “Padre Navidad”, origen lingüístico de Papá Noel, muy usado en países de tradición francófona. En Chile, por ejemplo, le llaman Viejo Pascuero.

El salto a América y la versión moderna

El concepto moderno de Santa Claus tomó forma definitiva cuando colonos holandeses llevaron sus costumbres a América en el siglo XVII. La comunidad neerlandesa de Nueva Amsterdam (actual Nueva York) mantuvo viva la celebración de Sinterklaas.

En 1809, el escritor Washington Irving publicó A History of New York, donde incluyó una versión humorística de San Nicolás. En el libro aparecía como un marinero holandés regordete, vestido con abrigo y botas. Aunque su ropa era verde, esta es la primera representación cercana al Santa Claus actual.

El dibujo evolucionó unas décadas después gracias al caricaturista Thomas Nast, quien entre 1860 y 1880 creó para Harper’s Weekly la imagen que marcaría para siempre al personaje: un hombre robusto, alegre, con barba blanca y abrigo grueso.

A partir de esta representación, empresas estadounidenses comenzaron a usarlo en anuncios navideños.

La popularización final del Santa Claus rojo llegó en el siglo XX. Aunque a menudo se atribuye erróneamente a la compañía Coca-Cola la “creación” de este personaje, la verdad es que el traje rojo ya era común antes de las campañas publicitarias de la marca.

Coca-Cola sí contribuyó a difundirlo globalmente a partir de los años 30, cuando adoptó al Santa Claus de abrigo rojo para sus afiches navideños. La tonalidad coincidía con sus colores corporativos, lo que facilitó su asociación mundial con la Navidad y con la cultura estadounidense.

A estas influencias también se sumó el papel de empresas como Lomen Company, que en la década de 1910 usó la figura del trineo y los renos para promover su producción de carne de reno en Alaska.