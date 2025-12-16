Las razones por las que Ford no traerá estas Ranger a EE.UU.

La expansión de una gama global no siempre implica replicar todos los modelos en cada mercado. En el caso de Ford, esta máxima cobra especial sentido en Estados Unidos, donde la oferta de camionetas es tan amplia como dominante.

Pese al interés que han despertado la Ranger híbrida enchufable y la versión Super Duty desarrollada para otros países, la compañía ha confirmado que ninguna de las dos llegará al mercado norteamericano.

La decisión no responde a un problema técnico ni a una falta de demanda puntual, sino a una lectura estratégica del portafolio. Ford considera que su oferta actual en Estados Unidos cubre con holgura las necesidades de los clientes, tanto en eficiencia y electrificación como en capacidad de trabajo pesado, sin necesidad de sumar variantes que podrían solaparse con modelos ya consolidados.

Un portafolio pensado para evitar solapamientos

Estados Unidos es el mercado más importante de Ford en materia de camionetas. Allí, la marca dispone de una estructura muy clara: Maverick para quienes buscan eficiencia y tamaño compacto, Ranger como opción mediana convencional, F-150 como pilar central del segmento y las F-Series Super Duty para trabajo intensivo.

Introducir la Ranger PHEV en este contexto supondría competir directamente con modelos que ya cumplen ese rol. El Maverick híbrido ofrece una alternativa eficiente y accesible, mientras que la F-150 cuenta con versiones híbridas y completamente eléctricas, como el Lightning, que cubren las necesidades de electrificación con mayor tamaño, potencia y capacidad.

Desde el punto de vista comercial, Ford prefiere reforzar estas líneas antes que fragmentar la demanda. La Ranger PHEV, aunque avanzada, podría restar ventas a modelos estratégicos que ya dominan el mercado estadounidense.

El peso histórico de las F-Series en EE.UU.

Otro factor clave es el liderazgo incuestionable de las F-Series. Estas camionetas no solo encabezan las ventas del segmento, sino que son los vehículos más vendidos del país año tras año. Para Ford, proteger esa posición es prioritario.

La llegada de una Ranger Super Duty, por ejemplo, introduciría una competencia interna directa con las F-Series Super Duty, que ya ofrecen capacidades superiores de carga, remolque y durabilidad para uso profesional. Desde la óptica de la marca, no tendría sentido enfrentar dos productos propios dentro del mismo nicho.

Ranger PHEV. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

En mercados internacionales, donde la Ranger es el modelo más grande y capaz del catálogo, estas versiones extremas tienen lógica comercial. En Estados Unidos, en cambio, la jerarquía está claramente definida, y alterarla podría debilitar el liderazgo construido durante décadas.

¿Qué ofrece la Ranger PHEV y por qué no basta?

La Ranger PHEV ha sido concebida como una de las versiones más avanzadas de la pick-up mediana de Ford. Combina un motor EcoBoost de 2,3 litros con un sistema eléctrico y una batería de cerca de 12 kWh, lo que le permite ofrecer una autonomía eléctrica superior a 45 km y un torque combinado de 690 Nm.

Este conjunto la convierte en una camioneta versátil, capaz de alternar entre trabajo diario y uso recreativo, manteniendo las capacidades off-road y de remolque características de la Ranger. Además, incorpora una versión mejorada del sistema Pro Power Onboard, que permite alimentar herramientas y dispositivos externos directamente desde el vehículo.

A pesar de estas credenciales, Ford considera que estas virtudes ya están cubiertas en Estados Unidos por modelos de mayor escala. La F-150 híbrida ofrece más potencia, mayor capacidad y un posicionamiento más acorde con las expectativas del cliente local.

La Ranger Super Duty y las pruebas que generaron rumores

En el caso de la Ranger Super Duty, los rumores sobre su posible llegada a Estados Unidos se intensificaron tras avistamientos de prototipos en pruebas en Michigan. Sin embargo, Ford ha aclarado que estos ensayos no estaban vinculados a una futura producción local.

Referencia de la Ford Ranger Super Duty 2025. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Se trataba de evaluaciones técnicas habituales, sin implicaciones comerciales. La marca insiste en que las F-Series Super Duty ya superan ampliamente lo que una Ranger de este tipo podría ofrecer en el mercado estadounidense, tanto en cifras como en percepción de producto.

Una Ranger pensada para el mundo, no para EE.UU.

La Ranger se comercializa en alrededor de 180 mercados, y en al menos 21 de ellos es la camioneta más vendida. En ese contexto global, versiones como la PHEV o la Super Duty sirven para ampliar la oferta y adaptarse a regulaciones, impuestos y preferencias locales, especialmente en Europa y Oceanía.

Estados Unidos es la excepción. Allí, Ford ya dispone de cuatro familias de camionetas claramente diferenciadas, y sumar más variantes sería, según la marca, contraproducente desde el punto de vista industrial y comercial.

¿Qué dice esta decisión sobre la electrificación de Ford?

La negativa a llevar la Ranger PHEV a Estados Unidos no implica un freno total a la electrificación, sino un enfoque más selectivo. Ford prioriza soluciones híbridas y eléctricas de alto volumen, capaces de generar rentabilidad sin fragmentar su oferta.

Mientras Europa y otros mercados avanzan hacia híbridos enchufables por regulación y consumo, Estados Unidos sigue apostando por camionetas grandes, potentes y versátiles.

