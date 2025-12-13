49 horas perdidas: el tráfico en EE.UU. se disparó en 2025

Moverse por las grandes ciudades de Estados Unidos se ha vuelto una prueba de paciencia que parece empeorar con cada temporada. En lugar de mostrar señales de alivio, los embotellamientos se han intensificado al punto de convertirse en un desafío diario tanto para conductores como para autoridades locales.

Los datos más recientes del Informe Global de Tráfico INRIX 2025 no solo confirman esta percepción: la amplifican con números que llaman la atención del mundo entero.

Según el estudio, la congestión en el país alcanzó niveles que no se veían desde hace varios años, empujando a millones de personas a perder más tiempo del que podían imaginar. El aumento del parque automotor, la falta de soluciones efectivas y una infraestructura que ya no responde al ritmo actual conforman un panorama que preocupa a expertos y ciudadanos por igual.

Un promedio alarmante: 49 horas atrapados al año

El informe indica que en 2025 los estadounidenses pasaron 49 horas detenidos en el tráfico. Es un incremento de más de seis horas frente al registro del 2024, una tendencia que refleja cómo la movilidad urbana se encuentra al borde del colapso.

Ciudades como Chicago y Nueva York encabezaron la lista nacional, convirtiéndose en puntos críticos que muestran lo lejos que están las principales urbes de lograr flujos vehiculares eficientes. En términos globales, cuatro ciudades de Estados Unidos lograron ubicarse entre las diez más congestionadas del planeta, un dato que evidencia la magnitud del problema.

Chicago incluso obtuvo el deshonroso segundo lugar mundial, solo por debajo de Estambul, Turquía. Muy cerca aparecieron Nueva York y Filadelfia, registrando más de 100 horas de congestión al año, mientras Los Ángeles cerró el top 10 mundial con 87 horas detenidas en sus calles y autopistas.

Pero el tiempo perdido no es el único impacto: la congestión tiene un costo económico monumental. En 2025, el tráfico le representó al país un impacto superior a $85,000 millones de dólares, un aumento del 11 % frente al año anterior. Para el ciudadano promedio, esto significa un gasto individual estimado de $894 dólares, un monto que resume el efecto directo de pasar horas sin avanzar.

Ciudades que empeoran: incrementos que llaman la atención

El reporte también revela qué ciudades experimentaron los mayores incrementos en comparación con el año anterior.

Filadelfia y Baltimore mostraron aumentos del 31 %, cifras que sorprendieron a los analistas por la velocidad con la que crecieron los atascos en estas áreas metropolitanas.

Tampa, por su parte, presentó un aumento del 21 %, consolidándose como otra de las regiones donde la movilidad se encuentra presionada por un volumen de vehículos que supera ampliamente la capacidad vial disponible.

Estas alzas se reflejan también en la velocidad promedio de los centros urbanos. Chicago es, nuevamente, el caso más extremo: apenas 9 mph de promedio en su zona céntrica. Filadelfia, Boston, San Francisco y Stamford siguen con velocidades de 10 mph, evidenciando centros urbanos prácticamente inmóviles durante las horas más transitadas.

No es que la gente conduzca más: hay más autos que nunca

Aunque los desplazamientos parecen más largos y frecuentes, el informe aclara que el origen del problema es otro. Las millas recorridas por vehículos (VMT) llegarán a 3,3 billones en 2025, pero esto no significa que cada conductor esté manejando distancias mayores. La verdadera razón es el aumento del número de vehículos en circulación.

El acceso a créditos flexibles, la necesidad de tener un auto propio y la falta de alternativas de transporte masivo realmente eficientes han impulsado el crecimiento del parque automotor. Las VMT per cápita, de hecho, han bajado, pero están distribuyéndose entre más vehículos.

Las proyecciones indican que este crecimiento continuará entre un 0,6 % y 0,7 % anual hasta 2053 si no hay cambios significativos en movilidad urbana.

Intentos por aliviar el tráfico: propuestas que aún se quedan cortas

Diversas iniciativas buscan reducir la congestión, pero hasta ahora ninguna ha logrado atacar el problema a la escala necesaria. La expansión de sistemas de transporte público masivo aparece como la medida más urgente, especialmente para ciudades que carecen de redes amplias y bien conectadas.

Otra propuesta es incentivar la adopción de vehículos eléctricos compactos, aunque el mercado —paradójicamente— ha impulsado modelos cada vez más grandes. Esto puede ayudar a reducir emisiones, pero no resuelve la saturación vial.

Una vía con mayor potencial es la introducción de autos autónomos, que podrían disminuir accidentes y estabilizar los flujos vehiculares. Sin embargo, su presencia masiva en las calles aún está lejos de materializarse, y su impacto solo se verá a largo plazo.

