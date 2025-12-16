Los Ángeles: pronóstico del tiempo para este martes 16 de diciembre

La ciudad de Los Ángeles se prepara para vivir un martes de escasa nubosidad. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 81 grados Fahrenheit (27ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 50 grados Fahrenheit (10ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el noroeste con velocidades de 4.35 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:52 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 16:46 h. En total tendremos 10 horas de sol a lo largo de este martes.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima en Los Ángeles mañana tendremos nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 52 y los 75 grados Fahrenheit (11 y 24ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 2% por la mañana, 3% por la tarde y 2% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.laopinion.com/clima

El clima en Los Ángeles

La gran ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que comprende desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con agosto como el mes más caluroso con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada más suave de LA dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona situada más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

No te pierdas las novedades del clima en Los Angeles en https://laopinion.com/tema/clima-en-los-angeles/.