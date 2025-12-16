window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Los colores de la suerte para 2026: serán tendencia en el Feng Shui

Descubre qué colores estarán en tendencia para el 2026, según el Feng Shui, y cómo aprovecharlos para armonizar tus espacios

Colores como el negro, atraerán equilibrio en 2026, según el Feng Shui.

Colores como el negro, atraerán equilibrio en 2026, según el Feng Shui. Crédito: Shutterstock

Avatar de Miguel Angel Castillo

Por  Miguel Angel Castillo

El 2026 llega con una energía que pide calma, enfoque y transformación.

Según el Feng Shui, los colores de la suerte para este año destacan por su profundidad y capacidad de armonizar la vida diaria.

En un mundo acelerado, estos tonos actúan como anclas energéticas que nos ayudan a recuperar equilibrio emocional, claridad mental y estabilidad material.

¿Por qué los colores influyen en la energía según el Feng Shui?

El Feng Shui sostiene que cada color vibra en una frecuencia específica asociada a los cinco elementos: agua, madera, fuego, tierra y metal.

Al integrarlos conscientemente en el hogar o el trabajo, se puede estimular la prosperidad, la salud, la calma mental y el crecimiento personal.

En 2026, el énfasis está en tonos que invitan a la introspección, la claridad y la transformación sin caos.

Colores de la suerte para 2026 y su significado energético

Negro: equilibrio, poder interior y riqueza

Aunque suele asociarse con lo oscuro, en el Feng Shui el negro representa profundidad, introspección y estabilidad.

Es un color que equilibra la energía y aporta calma cuando se utiliza con intención. En 2026, el negro simboliza elegancia, misterio y abundancia.

Puede atraer riqueza y firmeza emocional si se aplica en dosis adecuadas, explica en un artículo AD Magazine.

Cómo usarlo

Ideal para una pared de acento en la sala o comedor, en sofás, lámparas, marcos o macetas.

Los detalles en negro fortalecen la energía del hogar y transmiten seguridad y confianza.

Azul agua: transformación y fluidez emocional

El azul agua está ligado al elemento agua, que simboliza movimiento, cambio y renovación.

En 2026, este color será clave para acompañar procesos de transformación personal y profesional.

Aporta serenidad emocional y ayuda a equilibrar la energía yang del año, evitando el agotamiento mental.

Cómo usarlo

Combínalo con madera, fibras naturales y plantas verdes. Es ideal para espacios de trabajo, estudios o zonas donde necesites fluir con creatividad y enfoque.

Blanco: claridad, reinicio y estabilidad

El blanco cálido pertenece al elemento metal, que en 2026 favorece el enfoque, la organización y los nuevos comienzos.

Es el color perfecto para cerrar ciclos y empezar otros con una mente clara. Más que vacío, el blanco representa un lienzo limpio para manifestar nuevas metas.

Cómo usarlo

Funciona muy bien en recámaras, salas de lectura o espacios de meditación.

Equilíbralo con texturas suaves, plantas y detalles cálidos para evitar una sensación fría.

Gris: reflexión, enfoque y profesionalismo

El gris simboliza equilibrio y pausa consciente. En 2026, este color actúa como recordatorio de evaluar antes de actuar, ayudando a reducir ansiedad y pensamientos intrusivos.

Es un tono ideal para organizar la energía y prepararla para decisiones importantes.

Cómo usarlo

Úsalo en sillones, alfombras o paredes de acento. Añade madera y plantas para darle vida. Es perfecto para oficinas, estudios y zonas de planificación.

Plateado: protección y nuevas oportunidades

El plateado, otro matiz del elemento metal, es uno de los colores más poderosos de 2026. Representa protección, sofisticación y apertura a nuevas posibilidades.

Amplifica la luz sin saturar y eleva la vibración del espacio con sutileza.

Cómo usarlo

Incorpóralo en marcos, lámparas, objetos decorativos o detalles reflejantes. Es ideal para entradas, pasillos y salas de estar, donde ayuda a clarificar la energía.

Preguntas frecuentes

¿Qué color atrae más prosperidad en 2026?

El negro y el plateado destacan por atraer estabilidad económica y oportunidades.

¿Qué color es mejor para la calma emocional en 2026?

El azul agua y el blanco ayudan a equilibrar emociones y reducir el estrés.

¿Dónde usar los colores del Feng Shui para mayor efecto?

En entradas, salas, recámaras y espacios de trabajo, según la energía que quieras activar.

¿Puedo combinar varios colores de la suerte en un mismo espacio?

Sí, siempre que se equilibren con materiales naturales y buena iluminación.

Sigue leyendo:
Feng Shui: qué colores representan prosperidad en el árbol de Navidad
Feng Shui para atraer prosperidad: Crea un hogar lleno de energía positiva
Feng shui en casa: armoniza tu hogar para mejorar el bienestar

En esta nota

feng shui
Trending
Contenido Patrocinado
Trending