Mega Millions: números ganadores en vivo del sorteo hoy martes 16 de diciembre de 2025, con premio de $80 millones de dólares

Hoy martes se realizó una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 16 de diciembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $80 millones de dólares. Aquí te dejamos con el resultado del último sorteo: consulta los números premiados de Mega Millions:

Números ganadores:

20 24 46 59 65 7 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

Para jugar a Mega Millions tendrás que elegir hasta seis números, los que tú quieras: concretamente, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si del sorteo salen los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si consigues el jackpot, debes informar a la sede principal de lotería del estado donde adquiriste el boleto. Una vez allí te darán una cita para comenzar los trámites necesarios para cobrar tu premio.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos modos:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Luego, cada pago es un 5% mayor que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: consiste en una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Podrásreclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, según las disposiciones de tu estado.

Si tu premio es inferior a $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier tienda autorizada en cada estado. Sin embargo, los premios mayores a esa suma, tendrán que solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se celebran dos días a la semana, en concreto, los martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions continuará con su próximo sorteo el viernes 19 de diciembre

