Powerball en vivo: resultados del lunes 15 de diciembre de 2025

Durante este lunes se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball del 15 de diciembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $1150 millones de dólares. Aquí te mostramos el resultado del último sorteo: conoce los números premiados de Powerball:

Números ganadores:

23 35 59 63 68 2 4x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Tendrás que hacer una combinación de cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si tu boleto coincide con los seis números, ganas el bote.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Los premios deben reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto agraciado. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares se pueden demandar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Tendrás a tu disposición 90 días para solicitar el cobro de tu premio hasta un año, según las instrucciones de la jurisdicción donde se haya vendido el boleto. Generalmente, la fecha de vencimiento se encuentra en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, debes consultarlo con la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes cobrar el premio de dos formas posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$1150 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball continuará con su próximo sorteo el miércoles 17 de diciembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: