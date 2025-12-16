México y EE.UU. sostuvieron segunda reunión en materia de seguridad

El 11 de diciembre, representantes de seis agencias gubernamentales de Estados Unidos y sus homólogos mexicanos convocaron la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (SIG) en la Ciudad de México.

Este grupo impulsa la cooperación en materia de seguridad como socios soberanos para mejorar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en ambos lados de la frontera. Poner fin al tráfico ilícito de fentanilo, que causa la muerte de miles de estadounidenses cada año, es un objetivo principal de este esfuerzo.

El SIG está implementando medidas decisivas contra las instituciones financieras y las personas cómplices en la fabricación, distribución y venta de fentanilo y sus precursores químicos.

En la Segunda Reunión del Grupo de Implementación de Seguridad 🇺🇸🇲🇽, resultado de nuestra cooperación bilateral, reconocí los avances alcanzados y reafirmé la importancia de profundizar nuestra colaboración. La justicia prevalecerá si trabajamos juntos como socios soberanos,… pic.twitter.com/oJMvWJon7s — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) December 11, 2025

Las delegaciones se comprometieron a intensificar los esfuerzos conjuntos para desmantelar las Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y otros grupos criminales, interrumpir las fuentes de ingresos ilícitos y contrarrestar las amenazas emergentes.

Ambas naciones se comprometieron a mejorar el intercambio de inteligencia y la interconexión de plataformas analíticas para prevenir y responder a los ataques con drones en la frontera.

Estados Unidos y México acordaron profundizar y agilizar la colaboración en materia de extradiciones, decomiso de activos e investigaciones de robo de combustible y se comprometieron a volver a reunirse en enero de 2026.

Sigue leyendo:

– Trump y Sheinbaum se reúnen por primera vez.

– Sheinbaum rechaza restricción de EE.UU. sobre vuelos de rutas mexicanas desde el AIFA.