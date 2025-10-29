Sheinbaum rechaza restricción de EE.UU. sobre vuelos de rutas mexicanas desde el AIFA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este miércoles la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos de revocar rutas de aerolíneas mexicanas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia territorio estadounidense, y aseguró que no hay motivos para la medida.



Sheinbaum subrayó que el AIFA “está funcionando bien” y que la decisión de trasladar los vuelos de carga desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fue una determinación soberana basada en la seguridad y protección civil ante la saturación del aeropuerto capitalino.



“México no es piñata de nadie. A México se le respeta”, enfatizó la mandataria durante su conferencia de prensa.



Sheinbaum aclaró que las empresas, incluidas las estadounidenses, no han presentado reclamos sobre la operación en el AIFA y que el traslado de carga no afecta la competencia. Además, pidió a la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) realizar un análisis al respecto.



La mandataria instruyó al canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, solicitar una reunión con autoridades estadounidenses, incluido el Departamento de Estado, para revisar los fundamentos de la decisión.

Sheinbaum exige explicaciones a EE.UU.

“Le pedí al canciller que se comunicara con el secretario Marco Rubio para pedir una reunión en Estados Unidos… desde nuestra perspectiva no tienen fundamento”, señaló.



Sheinbaum destacó que mantiene una relación de “buen entendimiento” con el presidente estadounidense Donald Trump y confió en resolver el diferendo mediante el diálogo.

* Asimismo, adelantó que se reunirá con representantes de Aeroméxico, VivaAerobus y Volaris este viernes para conocer su postura y buscará un encuentro con funcionarios estadounidenses la próxima semana.

“Creemos que vamos a llegar a un buen entendimiento y tiene que haber respeto a las decisiones de México que tienen que ver con la seguridad de los pasajeros, de los pilotos y de todos los que utilizan las aerolíneas de EE.UU. y de México”, enfatizó la mandataria.

