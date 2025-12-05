Trump y Sheinbaum se reúnen por primera vez

Con asuntos sobre economía, como centro de un breve encuentro, el presidente Donald Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunieron por primera vez, luego del sorteo del Mundial de Futbol.

Aunque se tenían previstos encuentros por separado, la reunión fue trilateral, con la asistencia del primer ministro de Canadá, Mark Carney.

“No es que hayamos llegado a un acuerdo en particular, pero fue una reunión de casi una hora y yo soy muy positiva de la relación entre Estados Unidos y México y también con Canadá”, dijo Sheinbaum en un encuentro con representantes de inmigrantes mexicanos en el Centro Cultural de México de Washington, D.C.

Sheinbaum reconoció que ha sido un reto abordar los acuerdos comerciales, pero confió en que haya decisiones positivas para la región, ya que en 2026 se deberá evaluar el T-MEC.

“Se tendrán que dar las condiciones en el transcurso del próximo año para los temas comerciales, pero soy muy positiva de que todo va a salir bien, así que eso nos ayuda mucho”, acotó, según un audio compartido a este diario.

Previamente, en la alfombra roja de arribo al Centro Kennedy para el sorteo de la FIFA, el presidente Trump se expresó positivamente de la mandataria mexicana.

“Es una mujer fantástica”, dijo a los medios el mandatario estadounidense.

La Casa Blanca fue escueta sobre el encuentro entre los tres líderes.

“El Presidente se reunió con la Presidenta de México y el Primer Ministro de Canadá y ahora está analizando las mejoras del Kennedy Center con el Embajador [Richard] Grenell”, compartió por correo un portavoz de la Administración Trump.

Carney ya se ha reunido con el presidente Trump, con quien ha tenido desacuerdos sobre comercio, pero el encuentro con Sheinbaum atrajo la atención de los medios estadounidenses, luego de 14 conversaciones telefónicas entre ambos sobre seguridad, comercio e inmigración.

Sin embargo, los asuntos migratorios no fueron prioridad en esta reunión, donde el comercio imperó, debido posibles acuerdos en camino.

“He hablado 14 veces con el presidente Trump y ahora es la primera vez que lo veo en persona y siempre hablo bien de las mexicanas y de las mexicanas”, expuso Sheinbaum. “Los mexicanos y las mexicanas somos trabajadores […] lo que queremos es un buen trato para poder las mexicanas mexicanos en los Estados Unidos. Así que yo espero que poco a poco se vayan aceptando las cosas”.

El primier ministro de Canadá, Mark Carney; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de EE.UU. Donald Trump, en el balcón presidencial del Centro Kennedy. Crédito: AP

Trump y Sheinbaum tenían previsto reunirse en junio en el marco de la cumbre del Grupo de los Siete en Canadá, pero esa reunión fue cancelada ya que Trump regresó a EE.UU. en medio de las tensiones entre Israel e Irán.

En Canadá Sheinbaum se reunió con Carney, quien ha buscado una alianza con México en materia comercial, para enfrentar el embate arancelario de Trump.

Previo a la reunión privada entre los tres líderes de América del Norte se les vio sonrientes en el sorteo mundialista, incluso con bromas con Sheinbaum entre Trump y Carney, momentos captados fotos y videos.

La escena está lejos de las diferencias políticas, debido a la agenda priorizada por el presidente Trump en aranceles, seguridad e inmigración, pero Sheinbaum ha salido bien librada en la relación bilateral, con una posición “con cabeza fría”, como ella misma define su estrategia.

El encuentro con migrantes mexicanos

La presidenta Sheinbaum reconoció ante inmigrantes mexicanos que su situación no ha sido fácil en EE.UU., en referencia las políticas migratorias del presidente Trump.

“Sé que no ha sido fácil para ustedes en los últimos tiempos”, expresó. “Lo que hemos buscado es mejorar los consulados Por favor háganos saber todo lo que sigue mal, lo que simplemente no está funcionando bien, nuestro interés es que los consulados no solamente ayuden a los mexicanos […] que sean espacios de protección para ustedes”.