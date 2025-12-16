Nuevas formas de bajar tu presión arterial





Aquí tienes lo más reciente sobre los medicamentos, la alimentación y los ejercicios que pueden marcar una gran diferencia.

By Hallie Levine

Más del 70% de los adultos en EE. UU. mayores de 60 años tienen presión arterial alta. Si tú eres uno de ellos, o tienes riesgo de tenerla, te interesará conocer las nuevas directrices de la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) y el Colegio Estadounidense de Cardiología.

“Cuanto mejor controles tu presión arterial, más se beneficiarán tu corazón, tu cerebro y tus riñones”, afirma el doctor Daniel Jones, presidente del comité de redacción de las directrices sobre la presión arterial de la AHA y profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Mississippi en Jackson.

De hecho, las nuevas pautas enfatizan la importancia de tratar la presión arterial alta a una edad más temprana para reducir el mayor riesgo de deterioro cognitivo que puede causar la hipertensión. Según un estudio de 2025, las personas de 40 años o más con hipertensión no controlada, cuya presión arterial se mantiene por debajo de 130/80, tienen un 15% menos de probabilidades de desarrollar demencia. Las directrices también indican que los médicos deben considerar algunas terapias más recientes y centrarse más en estrategias relacionadas con el estilo de vida que llevamos.

Qué permanece igual

Sigue siendo importante alimentarse bien y hacer ejercicio, aunque algunos consejos específicos al respecto han cambiado un poco. De la misma manera, sigue siendo importante tomar la medicación para la presión arterial recetada de forma constante y correcta.

La AHA también sigue recomendando que las personas con presión arterial alta la controlen diariamente en su casa para asegurarse de que su plan de tratamiento esté funcionando. “La presión arterial medida en casa puede predecir el riesgo de enfermedad cardiovascular con mayor precisión que las mediciones realizadas en el consultorio del médico”, afirma el doctor Ashish Sarraju, cardiólogo preventivo de la Clínica Cleveland en Ohio.

En la última década, grupos de expertos como el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos (U.S. Preventive Services Task Force) revisaron sus recomendaciones sobre los objetivos de presión arterial para los adultos mayores. Anteriormente, recomendaban no intentar reducir los niveles por debajo de 150/90, debido a la preocupación de que una mayor reducción mediante medicamentos pudiera tener efectos secundarios importantes. “Ahora sabemos que es beneficioso intentar mantener la presión arterial por debajo de 130/80, e idealmente cerca de 120/80, en personas de 60, 70 e incluso 80 y 90 años”, afirma Sarraju.

La alimentación es más importante que nunca

La AHA ha recomendado durante mucho tiempo que todos los adultos consuman menos de 2,300 mg de sodio al día. Sin embargo, las nuevas pautas recomiendan menos de 1,500 mg (la cantidad equivalente a aproximadamente ⅔ de una cucharadita). “En promedio, observamos que la presión arterial sistólica (la cifra superior) disminuye alrededor de 3 puntos en personas con presión arterial normal y 7 puntos en personas con presión arterial alta cuando siguen una dieta baja en sodio”, dice Jones.

La forma más sencilla de limitar el consumo de sodio es centrarse en alimentos frescos y sin procesar. “La mayor parte de la sal que consumimos proviene de alimentos envasados ​​y procesados, y de comer fuera de casa”, afirma Jones. Al cocinar, intenta usar un sustituto de la sal a base de potasio en lugar de sal de mesa. Las investigaciones sugieren que esto puede reducir la presión arterial hasta en 5 puntos.

Si tienes presión arterial alta, Jones también recomienda seguir la dieta DASH, rica en frutas, verduras, lácteos bajos en grasa o sin grasa y cereales integrales. “Es el patrón de alimentación más eficaz para reducir la presión arterial”, afirma. Las investigaciones demuestran que puede reducir la presión arterial (tanto la sistólica como la diastólica, la cifra inferior) hasta en 10 puntos. Además, todos deberían limitar el consumo de alcohol. Investigaciones recientes sugieren que, con el tiempo, consumir cualquier cantidad de alcohol aumenta la presión arterial.

Descubre qué funciona para controlar el estrés

Para reducir el estrés, que contribuye a la presión arterial alta, las nuevas directrices recomiendan una técnica llamada meditación trascendental. Con esta técnica, se repite mentalmente una palabra o frase, como “om”, para calmar la mente.

Sin embargo, cualquier actividad basada en la atención plena, como el yoga o la respiración profunda, puede ser útil, según la doctora Nieca Goldberg, cardióloga de NYU Langone Health en la ciudad de Nueva York. “La clave es encontrar algo que funcione para ti”, asegura.

Toma las decisiones correctas

Como marcan estas nuevas pautas, toda actividad física ayuda a reducir la presión arterial. Por ejemplo, caminar a paso ligero reduce la presión arterial sistólica en aproximadamente 4 puntos, e incluso más en personas con hipertensión. Si es posible, intenta realizar 150 minutos de actividad moderada a la semana. Esta es la cantidad necesaria para lograr la mayor reducción de la presión arterial, según las directrices.

El entrenamiento de fuerza, que la AHA recomienda realizar dos veces por semana, también es importante, tanto para personas con hipertensión como para quienes no la padecen. Las pautas indican que los ejercicios isométricos, en los que se contrae un músculo o grupo muscular específico (como las planchas y las sentadillas contra la pared), son los que mayor efecto tienen sobre la presión arterial de todos los ejercicios de fuerza. Una revisión de 2023 publicada en el British Journal of Sports Medicine reveló que los ejercicios isométricos pueden reducir la presión arterial sistólica en aproximadamente 8 puntos.

Hipertensión secundaria

Aproximadamente el 10% de los adultos con hipertensión padecen hipertensión secundaria, es decir, presión arterial alta causada por otra afección médica. “A menudo sospechamos de hipertensión secundaria si la presión arterial no mejora con el tratamiento, o si observamos hipertensión diastólica en adultos mayores, que se produce cuando la cifra inferior de la lectura de la presión arterial se mantiene alta de forma constante, incluso con medicación”, explica Sarraju.

Si tu médico ha probado varios medicamentos diferentes y tu presión arterial no mejora, Sarraju recomienda preguntar sobre la posibilidad de padecer hipertensión secundaria y sus posibles causas (la apnea del sueño es la más común; la enfermedad renal crónica también puede elevar la presión arterial). Las guías clínicas asimismo recomiendan ahora que todas las personas con hipertensión que no responden al tratamiento se sometan a pruebas para detectar el hiperaldosteronismo primario, una afección en la que se produce un exceso de la hormona aldosterona, lo que puede afectar la presión arterial.

Nuevos medicamentos para probar

Medicamentos como la semaglutida (Ozempic, Wegovy) y la tirzepatida (Mounjaro, Zepbound) están aprobados para tratar afecciones como la obesidad y la diabetes tipo 2. Pero también podrían ayudar a reducir la presión arterial.

En un estudio publicado en 2024 en la revista Heart, los adultos con sobrepeso que tomaron tirzepatida durante 18 meses experimentaron una disminución promedio de 7 puntos en su presión arterial sistólica (máxima), en comparación con una disminución de 4 puntos en quienes tomaron un placebo. “Aproximadamente el 70% de esta reducción se debió a la pérdida de peso, pero el 30% restante fue independiente de ella”, afirma el doctor Harlan Krumholz, cardiólogo del Hospital Yale New Haven en Connecticut y coautor del estudio.

Si tienes sobrepeso e hipertensión, el doctor Krumholz recomienda que consultes a tu médico si este medicamento podría ser beneficioso para ti. “Para las personas con obesidad e hipertensión, tratar primero la obesidad podría ser la mejor estrategia”, explica. Sin embargo, ten en cuenta que, por lo general, Medicare no cubre estos medicamentos exclusivamente para la pérdida de peso.

Una mejor manera de evaluar tu riesgo

Los médicos pueden usar calculadoras de riesgo para evaluar la probabilidad de que los pacientes desarrollen enfermedades cardíacas y eventos cardiovasculares, como infartos, en un plazo de 10 o 30 años. Anteriormente, estas herramientas en línea a veces sobreestimaban los riesgos o no tenían en cuenta los efectos de una atención médica deficiente.

Ahora puedes utilizar la calculadora PREVENT de la Asociación Estadounidense del Corazón. “Se basa en datos de 3 millones de personas, a diferencia de las calculadoras anteriores que solo utilizaban datos de unos pocos cientos de miles”, explica Jones. “Refleja una población mucho más diversa”.

Para usar PREVENT, tú y tu médico deben ingresar la edad que tienes, los niveles de colesterol, la presión arterial, el IMC, la función renal y, si lo desean, otros datos como la hemoglobina A1c. La calculadora evalúa tu riesgo de padecer diversas enfermedades cardiovasculares. Los resultados pueden ayudar a determinar cómo tratar factores de riesgo como la presión arterial alta.

Nota del editor: Este artículo también fue publicado en la edición de diciembre de 2025 de Consumer Reports On Health.

