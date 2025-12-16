Roban casa de Sabrina Ionescu, estrella de la WNBA, en Los Ángeles

La tranquilidad de la estrella de las New York Liberty, Sabrina Ionescu, se vio abruptamente interrumpida el pasado lunes por la noche. Según confirmaron fuentes del Departamento de Policía de Los Ángeles, la residencia que la jugadora comparte con su esposo en el sur de California fue el blanco de un robo millonario. Las autoridades acudieron al domicilio ubicado en el área de Los Ángeles alrededor de las 8:15 p. m., hora del Pacífico, tras recibir una alerta del sistema de seguridad.

El incidente se desencadenó cuando dos sospechosos, que según los reportes llevaban puestas máscaras de esquí para ocultar su identidad, irrumpieron en la propiedad.

Para lograr acceder al interior de la vivienda, los delincuentes destrozaron una puerta de vidrio situada en la parte trasera de la casa, lo que activó inmediatamente la alarma. Una vez dentro, saquearon el lugar con rapidez. Afortunadamente, ni Ionescu, de 28 años, ni su esposo Hroniss Grasu, liniero ofensivo de la NFL, se encontraban en el domicilio en el momento del asalto, evitando así cualquier confrontación directa con los intrusos.

El botín sustraído es considerable. Las autoridades informaron que los ladrones se llevaron varios bolsos de lujo con un valor estimado superior a los $60.000 dólares. Tras cometer el delito, los sospechosos huyeron en un vehículo desconocido y en una dirección que la policía aún no ha podido determinar.

Un patrón preocupante y la respuesta de las autoridades

Hasta el momento, no se han realizado arrestos relacionados con este caso, aunque el Departamento de Policía ha confirmado que existe una investigación en curso para dar con los responsables. NBC4 fue el primer medio en reportar los detalles del suceso este martes, destacando la vestimenta de los asaltantes y el método de entrada forzada.

Este evento desafortunado pone de relieve una tendencia inquietante de inseguridad que afecta a figuras del deporte profesional. El robo a la casa de Ionescu ocurrió apenas un día después de que la residencia de Jeffery Simmons, tackle defensivo de los Tennessee Titans, fuera asaltada en Tennessee. En ese caso, el crimen tuvo lugar el domingo por la noche, mientras el jugador viajaba con su equipo para enfrentarse a los San Francisco 49ers, lo que sugiere que los criminales aprovechan los calendarios deportivos conocidos para actuar.

Ionescu es una de las figuras más prominentes del baloncesto actual; fue la primera selección general del draft de 2020, es cuatro veces All-Star de la WNBA y recientemente celebró un campeonato con las Liberty en 2024.

Por su parte, su esposo Hroniss Grasu, un centro de 1.90 metros y 136 kilos, ha tenido una larga trayectoria en la NFL desde que fue seleccionado por los Chicago Bears en 2015, jugando por última vez para Las Vegas Raiders en 2023. Ambos atletas se enfrentan ahora a la secuela de la violación de su privacidad mientras las autoridades intentan cerrar el cerco sobre los responsables.



