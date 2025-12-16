Thali García comparte alfombra roja con Tyra Banks y Rebel Wilson en la premiere de Cirque du Soleil

La actriz mexicana Thali García volvió a hacer de las suyas en redes sociales y causó revuelo con una de su más recientes apariciones públicas. ¿La razón? Fue captada en un exclusivo evento en compañía de personalidades como Tyra Banks, Rebel Wilson y Mario López. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Cómo ya es costumbre, la ex participante de “La Casa de los Famosos 4” mantiene a su comunidad digital muy bien informada sobre lo que acontece en su día a día, tanto en los foros de televisión como en su vida personal. Y, en esta ocasión, la famosa dio una mirada exclusiva a su paso por la alfombra azul de la world premiere de Cirque Du Soleil en Vallarta, Nuevo Nayarit.

Por medio de un par de publicaciones desde su cuenta oficial de Instagram, Thali García demostró a detalle lo que se vivió durante la velada: desde reencuentros con otras estrellas, hasta las actividades previas al evento.

Sin embargo, hubo un detalle que se robó la atención de sus seguidores, hablamos de la larga lista de A-list celebrities que se dieron cita en este destino turístico para celebrar la apertura de una nueva experiencia del emblemático espectáculo circense.

“Llegando a la alfombra azul del estreno mundial de @ludo.cirquedusoleil en @vidanta. Usando una pieza única de @paolaaltamiranostelier”, escribió Thali González para acompañar el post que a solo unas horas de salir a la luz ya había causado revuelo.

Por su parte, la reconocida cadena celebró esta nueva experiencia por medio de una publicación en la que agradeció la asistencia de diversas estrellas: “Nuestra #WorldPremiere fue ese instante suspendido en el tiempo: miradas expectantes, respiraciones profundas y la intuición colectiva de estar presenciando el nacimiento de algo que se quedará en la memoria. Nuestros invitados fueron parte del primer latido de un universo que, desde esa el 12 de Diciembre, comenzó a vivir.

Gracias a todos por ser parte de este gran sueño hecho realidad”, se lee.

Cabe recalcar que además de Thali García, el evento contó con la aparición de estrellas latinoamericanas como Mario Lopez, Jacky Bracamontes, la conductora de “Desiguales” Karina Banda y el actor Carlos Ponce, por mencionar algunos.

