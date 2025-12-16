Ucrania afirma que atacó submarino ruso en el mar Negro

Ucrania afirmó que sus drones submarinos habían atacado con éxito, por primera vez en la guerra con Rusia, un submarino ruso atracado en el puerto de Novorosiisk, en el mar Negro.

“El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) llevó a cabo otra operación especial única y lanzó un ataque naval en el puerto de Novorosiisk”, afirmó en Telegram la entidad.

“Por primera vez en la historia, los drones submarinos Sub Sea Baby hicieron estallar un submarino ruso”, agregó.

El SBU afirmó que el submarino, que “transportaba cuatro lanzadores de misiles de crucero Kalibr” utilizados para atacar el territorio ucraniano, sufrió “daños críticos y quedó fuera de combate”.

Rusia no comentó de inmediato estas afirmaciones subre uno de sus submarinos valorado en 400 millones de dólares.

La nota del SBU agregó que Rusia se ha visto obligada a replegar a su flota del mar Negro al puerto de Novorosíisk debido a los repetidos ataques ucranianos con drones que sufrían sus barcos cuando estaban estacionados en la península de Crimea.

Kiev intensificó en las últimas semanas los ataques navales contra lo que, afirmó, eran buques vinculados a Rusia en el mar Negro. Las fuerzas rusas atacan regularmente el puerto ucraniano de Odesa.

Dos buques de carga turcos fueron alcanzados en los últimos días en lo que Kiev calificó de ataques contra objetivos rusos.

Turquía pidió que se detuvieran los ataques contra puertos e instalaciones energéticas y alertó sobre una “escalada” en la zona.

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, Ucrania ha atacado repetidamente barcos rusos en el mar Negro con drones y misiles.

Sigue leyendo:

Los adolescentes ucranianos reclutados en Telegram para atacar y sabotear en su propio país

El papa León XIV expresa a Zelenski su “urgente deseo” de que el diálogo lleve a una paz justa

La guerra en Ucrania dispara los beneficios de las empresas de armas