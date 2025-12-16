“Una pérdida devastadora”: Guillermo del Toro se pronuncia sobre la muerte de Rob Reiner

El mundo del entrenamiento se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele, hecho investigado por las autoridades como un doble homicidio y que ha llevado a prisión a su hijo Nick Reiner como principal sospechoso del caso. Como resultado, decenas de personalidades del cine se han pronunciado con mensajes de luto, incluyendo al director mexicano Guillermo del Toro.

Por medio de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el director de producciones como “El Laberinto del Fauno”, “Frankenstein” y “La Forma del Agua” compartió un sentido mensaje en el que destacó el legado de Reiner y su esposa.

“Rob Reiner era un ser humano auténtico y bueno, y un director extraordinario. Era vital y honesto, y él y Michele eran pilares de su comunidad, comprometidos con su arte y el bienestar de todos los que los rodeaban“, escribió del Toro ante sus millones de seguidores.

El famoso finalizó sus condolencias calificando la tragedia que azotó a la familia Reiner como “una pérdida devastadora” no solo para sus seres queridos, sino también para la escena del séptimo arte.

Rob Reiner was a true and good human being and an extraordinary director. He was vital and honest and him and amichele were cornerstones of their community and committed to their art and the good of everyone around them. A staggering loss. — Guillermo del Toro (@RealGDT) December 15, 2025 https://platform.twitter.com/widgets.js

Además de Guillermo del Toro, a la ola de mensajes de apreciación por Rob Reiner y su esposa se sumaron estrellas como Kathy Bates, actriz protagonista de Misery (1990), Elijah Wood, Ben Stiller, Sean Astin y hasta el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Este último escribió en X: “Michelle y yo estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele. Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla“, señaló.

Por su parte, el actor James Woods lanzó su propia dedicatoria en sus redes sociales: “Las diferencias políticas nunca obstaculizaron nuestro amor y respeto mutuo”.

