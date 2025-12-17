EN VIVO: Sigue en directo el discurso de Trump desde la Casa Blanca

Este miércoles, a las 9 p. m. hora del este, se tiene previsto un discurso de Donald Trump en directo a todo el país desde la Casa Blanca, en el que se prevé un balance de su primer año tras regresar al poder.

Aunque la portavoz Karoline Leavitt adelantó que el mandatario centrará su intervención en los logros alcanzados desde enero y en los desafíos que plantea enfrentar de cara a los próximos tres años, crecen las especulaciones sobre un posible anuncio de guerra contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Sin hablar del tema, Leavitt dijo que: “Hablará extensamente sobre los logros de los últimos 11 meses, todo lo que ha hecho para devolver la grandeza a nuestro país y lo que planea hacer para seguir cumpliendo con el pueblo estadounidense durante los próximos tres años”.

Incluso, desde el mismo Trump dejó entrever: “El mensaje de esta noche es que heredamos un desastre… y nuestro país va a ser más fuerte que nunca”.

Sin embargo, el periodista ultraconservador Tucker Carlson afirmó que el presidente anunciaría una guerra con Venezuela durante la transmisión, citando a un legislador como fuente.

“Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00″, declaró Carlson, aunque Trump no confirmó esta información en sus comentarios públicos.

El discurso será televisado en vivo y puedes verlo aquí: