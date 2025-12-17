Horóscopo de hoy de Nana Calistar 17 de diciembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
PISCIS
Ya estuvo suave de cargar con el pasado como si fuera costal de papas. Es momento de sacudirte lo que ya no sirve y ver cada oportunidad nueva como una bendición, aunque llegue disfrazada de reto. Aprovecha todo lo que se te presenta y disfrútalo sin andar dando explicaciones, que te valga madres lo que digan los demás, porque es tu vida, tu tiempo y tu desgaste emocional, y solo tú mandas ahí.
Es tiempo de despabilarte, abrir bien los ojos y dejar atrás todo aquello que te frenó por años. La vida te está poniendo enfrente opciones para mejorar, crecer y avanzar, pero si sigues mirando por el retrovisor, te vas a perder lo bueno que viene. Una situación medio confusa te hará valorar a las personas que sí han estado contigo en las buenas y en las malas, y ahí vas a entender quién suma y quién solo estorba.
Un familiar va a necesitar de ti en estas fechas, no seas frío ni te hagas el fuerte; demuestra cariño, apoya y di lo que sientes, porque luego uno se queda con palabras atoradas que pesan más que los problemas. También es muy probable que te den ganas de buscar a alguien del pasado, pero ojo: no caigas otra vez en las mismas pendejadas de antes. Ya aprendiste, ya lloraste y ya te levantaste, no te regreses al hoyo solito.
Cuida tu salud, porque se marca una infección leve si te descuidas, no la ignores ni la dejes pasar. Además, una amistad podría sufrir un accidente, así que mantente al pendiente y muestra solidaridad, que la vida da vueltas y hoy ayudas, mañana te ayudan.
ACUARIO
No te agüites si algo no sale como lo tenías planeado. Aprende a entender que las cosas se acomodan cuando deben y como más te conviene, aunque al principio no lo veas claro. A veces la vida te frena no para castigarte, sino para evitarte un error más grande.
Se visualiza un amor que llega por medio de redes sociales o mensajes, algo que empieza leve pero que puede moverte el tapete si no te controlas. Si tienes ropa, zapatos o algún atuendo guardado “para una ocasión especial”, deja de esperar y úsalo ya; consentirte, verte bien y estrenar también mueve energías y levanta el ánimo, aunque sea pa’ ir por los tacos.
Se marca shinga en el trabajo o estrés fuerte en casa, así que trata de no cargar con problemas que no te corresponden. Aprende a poner límites y deja de confiar a ciegas en quien solo te ha dado dudas, corajes y decepciones. No se trata de volverte desconfiado de mala fe, pero sí de abrir bien los ojos, incluso de tu sombra, porque así evitas desilusiones y traiciones innecesarias.
En el dinero vienen cambios positivos, te llegará un dinerito extra que te ayudará a pagar deudas o a salir de un apuro que ya te tenía con el Jesús en la boca. Eso sí, ten cuidado con una persona que anda muy pegada a ti últimamente; no trae buenas intenciones y solo quiere sacarte información. No cuentes tus planes ni tus movimientos, calladito te ves más bonito y más protegido.
ESCORPIÓN
Se marca embarazo de una amistad cercana, noticia que te va a mover emociones aunque no lo esperes. También se aproxima un evento relacionado con festejo o reunión, pero no te espantes si no eres requerido o requerida; a veces no estar es mejor que andar donde no te valoran. No te tomes nada personal, recuerda que tu paz vale más que cualquier invitación.
Si hay una persona que te interesa de verdad, entiende que con detalles, atenciones sinceras y constancia puedes ganarte su corazón, pero aguas: no te aceleres ni quieras correr cuando apenas estás aprendiendo a caminar. Si vas muy rápido, solo lograrás que se asuste y salga huyendo. Dale su espacio, que lo bueno se cuece a fuego lento.
Aléjate de relaciones prohibidas y de historias a escondidas; tú ya no estás para esas mamadas de amantes ni para ser el secreto de nadie. Mereces algo claro, derecho y sin mentiras. Viene una situación importante que te hará reaccionar y valorar un shingo a tu familia y a tus amistades; aprende a demostrar cariño, no todo se tiene que quedar atorado en la garganta. A veces te tragas los sentimientos y eso te está cobrando factura.
Habrá cambios importantes en el rumbo de tus planes, pero no descuides tu esencia ni cambies tu forma de ser solo por complacer a personas que no sirven ni para irse derechito a la shingada. Cuida mucho trámites, papeles y asuntos legales, porque algo podría quedar pendiente si no pones atención. Revisa dos veces y no confíes en que “luego se arregla”.
LIBRA
Tuviste —o estás teniendo— la oportunidad de abrir tus sentimientos con una persona que significa mucho para ti, pero el miedo a fracasar te tiene frenado. Déjate de cuentos en la cabeza y entiende que amar siempre implica riesgo. Disfruta cada momento que la vida te regala y dale vuelo a la shingada hilacha, porque nadie tiene comprada la fecha de salida de este mundo.
Abre tu corazón, habla claro y muestra lo que sientes, no te quedes con palabras guardadas ni con abrazos pendientes. Luego uno se arrepiente más de lo que no dijo que de lo que sí intentó. Se vienen cambios importantes en tu estado de ánimo, situaciones que te harán madurar un shingo y valorar las pequeñas cosas que antes dabas por hecho.
Si ya tienes pareja o alguien que te llena el tanque, no andes de cusco o cusca buscando caricias fuera de casa, porque el asunto se puede voltear y no te va a gustar nada que te paguen con la misma moneda. Respeta para que te respeten. Un evento importante se aproxima y será clave para que te des cuenta de quién sí está contigo y quién solo aparece cuando le conviene.
Valorarás más que nunca a varias amistades, sobre todo a esas que han estado en silencio apoyándote sin pedir nada a cambio. Cuida esos lazos, porque no cualquiera se queda cuando no hay fiesta ni beneficio.
VIRGO
Armate de valor y mírate al espejo con honestidad. Si tu pareja ya no te llena, si en vez de paz te provoca estrés, fastidio y ganas de salir corriendo, entonces el asunto es next. No vale la pena quedarte en una relación donde ya no te sientes como al inicio. Ahora, si de verdad quieres rescatar lo que hay, es momento de poner las cartas sobre la mesa, hablar claro, dejar mentiras, medias verdades y mandar la rutina directito al carajo.
Tus inseguridades comenzarán a bajar de intensidad y entrarás en un ciclo más estable, donde el orgullo se te va a bajar dos rayitas y eso te ayudará a conectar mejor con quienes te rodean. Eso sí, bájale también a tus cambios de humor, porque últimamente andas bien irritable y te desquitas con quien ni la debe ni la teme. Aprende a controlar ese shingado carácter y sé más paciente, no todos tienen la culpa de tus prisas y corajes.
Se aproxima estrés fuerte en el trabajo o en la escuela, andarás con la presión hasta el cuello, así que necesitas organizar mejor tus tiempos y prioridades para no vivir siempre apurado ni de malas. Un amor de tierras lejanas reaparece y esta vez la relación se ve mucho más sólida, con bases más claras y menos drama que antes.
Cuida mucho todo lo relacionado con amistades, secretos, chismes y comentarios fuera de lugar, porque podrías meterte en problemas innecesarios. Una persona de piel blanca andará vociferando cosas tuyas, así que no cuentes de más y mantén perfil bajo. Calladito te ves más bonito y más protegido.
LEO
Vas a traer unas ganas tremendas de mandar todo a shingar a su madre, sobre todo porque te desespera no poder concretar planes por los que ya sudaste un shingo la frente. Tranquilo, tranquila, recuerda que la constancia es la clave y que lo bueno tarda, pero llega. No tires la toalla justo cuando estás más cerca de lograrlo.
Una amistad se va a retirar de tu vida y aunque te dolerá, esa despedida te dejará una enseñanza que cargarás el resto de tus días. A veces perder gente también es ganar claridad. Se marca un amor de una noche a finales de la próxima semana; disfrútalo si se da, pero cuídate mucho, porque hay riesgo de infecciones vaginales o temas relacionados con virus y bacterias. El placer no está peleado con la responsabilidad.
No temas cambiar tu forma de ser si es para mejorar como persona. Estás en pleno proceso de volver a ser esa perra de siempre: fuerte, segura, intensa y que no se deja caer por nada ni nadie. No te pierdas en el camino ni te olvides de quién eres, porque tú eres de los signos que más disfruta la vida, los placeres y el aquí y el ahora.
Si ya tienes una relación, date la oportunidad de conocer más a tu pareja desde el corazón y no solo desde la intimidad; hace falta más conexión emocional y menos automático. Una expareja podría aparecer pidiendo una segunda oportunidad, piénsalo bien y no decidas desde la nostalgia, sino desde lo que hoy mereces.
CÁNCER
Chismes en puerta podrían ponerte bien encabritado o encabritada, pero no les des el gusto de verte perder la cabeza. Recuerda bien quién eres y de dónde vienes; si esas personas no te dan pa’l gasto ni te ayudan a pagar la renta emocional, no tienen por qué andar opinando de tu vida. Aprende a escuchar solo lo que te construye y a mandar a volar lo que no.
Es momento de explorarte más y conocerte mejor, porque aunque eres una persona de cuidado y cuando te la hacen, tarde o temprano la cobran, a veces perdonas errores muy cabrones que no merecen ni segunda mirada. Eso provoca que te vean como pen$deja o pen$dejo, y ya no estás para ese papel. Pon límites claros y aprende a decir “hasta aquí” sin culpa.
Un nuevo amor llega para enseñarte grandes lecciones. Si esa persona te impulsa a mejorar tus aspectos negativos, te reta a crecer y no a empequeñecerte, entonces vas por buen camino. Recuerda que no todo mundo es para siempre y nadie es indispensable; disfruta a quien esté contigo mientras dure, sin aferrarte ni desgastarte de más.
Ya es momento de despabilarte y ver el mundo con otros ojos. Déjate de lamentaciones, culpas y pende$jadas del pasado que solo te frenan. Date la oportunidad de amar con todo si te corresponden bonito, y si no, no hay pedo: la vida siempre trae mejores oportunidades cuando te atreves a soltar.
GÉMINIS
No te confíes demasiado de la buena suerte ni de la felicidad momentánea que podrías estar viviendo. Vienen situaciones algo complicadas que, aunque no te encanten, te ayudarán a madurar y a entender el verdadero significado de la vida y, sobre todo, de la felicidad real, no la de aparador.
Si tienes una relación, todo pinta para mejorar, pero necesitas cambiar tu forma de actuar. Déjate de estar picándole el buche a tu pareja por todo, porque te encanta andar pelando y luego no sabes por qué se arma el drama. Aprende a comunicarte sin estar a la defensiva y verás cómo el ambiente cambia.
Los amores del pasado seguirán rondando tu mente, pero ya no tienen cabida en tu vida. Así que déjate de shingaderas y nostalgias innecesarias y ve directo por lo que hoy quieres y de verdad te interesa. No tengas miedo de talonearle y ofrecer la caricia, siempre y cuando lo hagas con responsabilidad y con la persona correcta, no con cualquiera que te endulce el oído.
No te dejes embaucar por gente que solo quiere arrastrarte a vicios o meterte en pedos de los que luego cuesta un shingo salir. Se marca estrés laboral, así que organiza tus tiempos y no te satures de más. También se ve que te llamará mucho la atención una persona que conocerás por redes sociales; tómalo con calma, observa y no idealices de inmediato.
TAURO
Ya deja de confiar de más en compañeros de trabajo o de escuela, porque a la mera hora nadie va a meter las uñas por ti. Aprende a ser más individual, a valerte por ti mismo y a no depender emocional ni laboralmente de otras personas. Está bien apoyarse, pero no recargarte, porque luego vienen las decepciones.
Si tu relación se ha visto afectada por celos, mentiras, falta de amor o de atención, es momento de hacer un alto y revisar qué está fallando. No estaría de más hasta una buena limpia energética, pero sobre todo una limpia de palabras: la comunicación será la clave para arreglar lo que aún se puede salvar. Hablen claro, sin reclamos viejos ni chantajes emocionales.
Manda a la shingada a la gente mustia y doble cara. No tienes por qué andar aguantando pend$ejadas ni malas vibras. Recuerda que quien te busca, te encuentra, así que mejor púrgate de tanta falsedad, chisme y mentira con la que te has rodeado. Esa gente no tiene vida ni oficio, por eso se la pasan viendo cómo shingar a los demás.
Se marca que una amistad podría empezar a sentir algo más por ti. A veces el buen trato, la atención y la cercanía confunden, y la necesidad emocional puede crear sentimientos que no son tan reales. Ten cuidado con tus actitudes y palabras, porque podrías dañarla sin querer. Sé claro desde el inicio y evita malos entendidos.
ARIES
Ya deja de preocuparte tanto por el futuro. Recuerda que es incierto y nadie tiene garantizado el mañana. Disfruta el día a día, sal con tus amistades, vete de fiesta cuando puedas, convive con tu familia y atrévete a explorar cosas nuevas. El tiempo es tu peor enemigo y cada día que no disfrutas es uno que no regresa.
Una amistad con la que perdiste comunicación se ha acordado mucho de ti últimamente. Si hubo problemas, malentendidos o egos de por medio, no dejes que tu orgullo te limite. A veces dar el primer paso no te hace menos, te hace más maduro y consciente de lo que vale la pena conservar.
Eres un signo al que le encanta que le digan cuánto lo quieren, que lo apapachen y se lo demuestren seguido, y no es para menos: eres puro corazón, amor y energía, casi casi tocado por Dios. Pero aprende que no todos expresan cariño como tú quisieras. Que no te lo digan o demuestren a tu manera no significa que no te quieran. Aprende a entender las distintas formas de amar.
Si tienes pareja y la sientes distante, podría deberse a una tercera persona que anda metiendo ideas raras o coqueteando. No te pongas a defender ni a espantar gente; si tu pareja te ama y te valora de verdad, no te va a faltar ni te va a cambiar por nadie. Confía, pero también observa.