Maduro denuncia ante ONU la escalada de amenazas por parte de EE.UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habló por teléfono con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el portugués António Guterres, y denunció una “escalada de amenazas” tras el anuncio de Washington de un “bloqueo total” a buques “sancionados” que transporten petróleo venezolano, y advirtió sobre “sus graves implicaciones para la paz regional”.

Durante la llamada, Maduro “denunció” comentarios de su homólogo estadounidense en los que “afirmó de manera inaceptable que el petróleo, las riquezas naturales y el territorio venezolano le pertenecían”, indica un comunicado de la cancillería.

“Amenaza directa a la soberanía y a la paz”

Maduro “subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz”.

En la conversación, el mandatario izquierdista alertó sobre “la escalada de amenazas contra Venezuela y sus graves implicaciones para la paz regional” y se quejó de “hechos de piratería moderna”.

Además, Maduro expuso el “asedio político, diplomático y económico contra Venezuela, así como la intensificación de una campaña de falsedades y amenazas militares”, en un contexto de creciente tensión por el despliegue aeronaval estadounidense en el mar Caribe.

“Robo descarado”

El mismo texto de la cancillería sostiene que Guterres destacó la necesidad de “evitar cualquier escalada o confrontación”, y advirtió que un conflicto armado en la región “carece de justificación y sería estéril, con consecuencias graves para la estabilidad regional y la zona de paz de América Latina y el Caribe”. También prometió dar seguimiento a la situación y que promoverá la desescalada.

Militares estadounidenses incautaron el 10 de diciembre un buque cisterna que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro, y que acababa de zarpar de Venezuela cargado de petróleo. Estados Unidos se quedó con el buque y su carga, estimada entre 1 y 2 millones de barriles de crudo. Caracas lo calificó de “robo descarado”.

El martes, Trump anunció el “bloqueo total” contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. El mandatario estadounidense aseguró que “el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”.

