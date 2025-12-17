window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Sheinbaum llama a la ONU a asumir su papel para evitar “derramamiento de sangre” tras bloqueo de Trump a buques petroleros de Venezuela

La mandataria mexicana insistió en que la postura de México ante conflictos internacionales siempre será la no intervención y el diálogo por la paz

Sheinbaum llama a la ONU a asumir su papel para evitar “derramamiento de sangre” tras escalada de tensión entre EE.UU. y Venezuela

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Mario Guzmán | EFE

César Reyes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas a asumir su papel para evitar un “derramamiento de sangre” tras el anuncio de Estados Unidos de bloquear buques petroleros que entren o salgan de Venezuela.

“Un llamado a Naciones Unidas, que asuma su papel, no se le ha visto, que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos, esa es nuestra posición”, dijo.

La mandataria mexicana insistió en que la postura de México y de cualquier presidente mexicano, ante los conflictos internacionales, siempre debe de ser la no intervención y el diálogo por la paz.

“Por la declaración de ayer del presidente Trump y la situación de Venezuela reiteramos la posición de México acorde a la Constitución de no intervención, de no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y sobre todo solución pacífica de las controversias. Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención, esa es nuestra posición por convicción y por Constitución. Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México”, reiteró.

Las declaraciones de la gobernante mexicana se dan después de que el presidente Donald Trump, anunciara un “bloqueo total” contra petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela.

Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, más allá de eso la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz ”, manifestó.

