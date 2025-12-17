Sheinbaum llama a la ONU a asumir su papel para evitar “derramamiento de sangre” tras bloqueo de Trump a buques petroleros de Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas a asumir su papel para evitar un “derramamiento de sangre” tras el anuncio de Estados Unidos de bloquear buques petroleros que entren o salgan de Venezuela.

“Un llamado a Naciones Unidas, que asuma su papel, no se le ha visto, que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos, esa es nuestra posición”, dijo.

La mandataria mexicana insistió en que la postura de México y de cualquier presidente mexicano, ante los conflictos internacionales, siempre debe de ser la no intervención y el diálogo por la paz.

“Por la declaración de ayer del presidente Trump y la situación de Venezuela reiteramos la posición de México acorde a la Constitución de no intervención, de no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y sobre todo solución pacífica de las controversias. Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención, esa es nuestra posición por convicción y por Constitución. Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México”, reiteró.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Mario Guzmán | EFE

Las declaraciones de la gobernante mexicana se dan después de que el presidente Donald Trump, anunciara un “bloqueo total” contra petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela.

“Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, más allá de eso la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz ”, manifestó.

