Dallas: pronóstico del tiempo para este jueves 18 de diciembre

Este jueves 18 de diciembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 68 grados Fahrenheit (20ºC). La probabilidad de lluvia será del 3% y tendremos pocas nubes. Además, el pronóstico estima ráfagas de viento de hasta 13.67 millas por hora.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 1242 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:24 h y se marchará a las 17:24 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se esperan cielos despejados. Las temperaturas se moverán entre los 48 y los 61 grados Fahrenheit (9 y 16 grados Celsius).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar cada día nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Junto a esto, el mes más húmedo para Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

No te pierdas las novedades del clima en Dallas en https://laopinion.com/tema/clima-en-dallas/.