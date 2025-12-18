Familias solicitantes de asilo son sorprendidas con regalos

Varias familias procedentes de México y Centroamérica con casos abiertos de asilo fueron sorprendidas con regalos para sus niños, lo que hará una diferencia en sus vidas esta Navidad.

“Que nos den el asilo es lo que pido de regalo esta Navidad”, dijo Samantha López Hernández, quien en enero de 2023 entró a Estados Unidos y solicitó asilo para ella y sus dos hijos Meredith de nueve años y Erick de seis años.

“La violencia que vivimos en mi pueblo Cuajinicuilapa en el estado de Guerrero en México, me hizo salir y buscar el asilo. Las bandas se están peleando y es muy difícil vivir así”, dijo.

Julio y Yudeysi Cordero reciben regalos para sus hijos.(Araceli Martínez/La Opinión)

Sin embargo, reconoció que tiene miedo de que la administración federal les pueda negar el asilo a ella y sus niños.

“Estoy preocupada porque no sabemos qué va a pasar”, dijo Samantha, quien trabaja en una fábrica y vive en North Hollywood.

Durante la entrega de regalos en la oficina del abogado en migración, Sergio Siderman, las familias tuvieron un respiro, y expresaron su deseo porque haya un alivio migratorio no solo para los aplicantes de asilo sino para millones de inmigrantes que han padecido uno de los años más difíciles debido a las agresivas redadas del segundo mandato del presidente Trump.

La familia Cordero, solicitantes de asilo, son sorprendidos con regalos. (Araceli Martínez/La Opinión)

La pareja de venezolanos Julio y Yudeysi Cordero también fueron sorprendidos por juguetes para sus hijos Jeremías y Joshua de 11 y 4 años. Los cuatro son parte de un solo paquete de solicitud de asilo.

“Yo vine primero hace tres años, y hace un año, mandé traer a mi esposa y a mis hijos. Los metí por la selva. Fue un viaje demasiado fuerte. Yo trabajo como chofer de Uber y mi esposa entrega comida”, dijo Julio.

Mencionó que la próxima cita de asilo la tienen para el 24 de enero de 2027; y su esperanza es que se los otorguen.

“Es la primera vez que nos dan regalos desde que llegamos a este país; y ojalá que Dios nos dé un regalo mayor, el asilo”.

En diciembre de 2025, la administración Trump suspendió todas las solicitudes de asilo presentadas ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y paralizó las solicitudes de residencia permanente y otras presentadas por personas provenientes de 19 países incluidos en la “prohibición de viajar”.

Esto a partir de que un hombre de Afganistán mató a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, D.C

Por lo tanto, millones de inmigrantes en Estados Unidos que han solicitado asilo se encuentran en un limbo legal.

El abogado Sergio Siderman con la familia Cordero, solicitantes de asilo.(Araceli Martínez/La Opinión)

El abogado en migración Siderman que repartió regalos a los niños de las familias solicitantes de asilo, dijo que hay una pausa en el procesamiento de casos de asilo, pero todavía se puede aplicar y empezar el proceso.

“Desde el momento que abren el caso están protegido por la corte, y no los pueden detener sin cerrar el caso. Entonces con la pausa, los casos no se van a terminar posiblemente en años, pero mientras consiguen un permiso de trabajo después de 180 días de que el caso está abierto”.

Señaló que esas mismas personas que en el pasado estaban en un proceso acelerado con un juez que iba a escuchar su caso en 60 días, con una decisión probablemente de deportación en 90 días, es posible que con la pausa impuesta por la actual administración, tengan más tiempo.

¿Significa que no los pueden detener y deportar durante esta pausa?

“No, pero no sabemos cuándo la van a levantar. Parece que va a ver movimiento a finales de enero, y vamos a saber cuánto tiempo va a durar. Pensamos que el gobierno federal está usando este periodo para prepararse para más detenciones”.

Dijo que sabe que están agregando 1,800 nuevos fiscales luego de que estaba perdiendo a muchos abogados que no querían ser parte de lo que llamó una nueva Gestapo, que detiene y deporta gente.

“El gobierno de Trump está ofreciendo a los abogados un programa de bonos inmenso para que acepten el trabajo de fiscales. Por cada año que se quedan como fiscales, les dan un bono de 25%, y $10,000 de un bono de entrada. Se están preparando para cumplir con la meta de un millón de deportaciones”.

El abogado precisó que si un inmigrante o solicitante de asilo pierde una cita en la corte, por cualquier razón, automáticamente le dan orden de deportación.

“En la próxima cita que puede ser un ICE check in, o que les toquen la puerta o los encuentren en la calle, los van a detener por faltar a la corte”.

¿Es posible para una persona solicitar asilo en la frontera?

“Eso ahora no está funcionando. Es casi imposible especialmente en la frontera con México. Si entran con una visa al país, ya dentro del país, si pueden pedir asilo”.

¿Qué mensaje le da a las personas que tienen un caso pendiente de asilo?

“Esta pausa es un beneficio para ellos. Cualquier persona que tiene una petición abierto o va a aplicar, van a tener el beneficio del estatus legal y un permiso de trabajo mientras se mantenga en proceso”.

Agregó que en su primer mandato, Trump les dijo a las cortes que no podían hacer más arreglos con los abogados de inmigrantes, y el resultado fue que los casos de asilo se atrasaron hasta por seis años.

“Durante todo ese tiempo, vives tu vida sin riesgo porque están protegidos por la corte. Cuando la pausa que tenemos ahora termine, todos esos casos tienen que volver al calendario del juez”.