Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de diciembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES
Ya estuvo bueno de cargar rencores como si fueran medallas. Suelta lo que te duele y enfócate en las metas que te propusiste para este año, porque el calendario no perdona y este último mes es clave para cerrar fuerte. Estás en una etapa muy buena, de esas en las que, si te pones las pilas, sí puedes lograr eso que tanto dices que quieres, pero ojo: querer no es lo mismo que hacer.
Bájale dos rayitas al estrés antes de que te cobre factura. Andas muy acelerado y eso se te va a reflejar en dolores de cabeza, articulaciones y un humor de la fregada. No te compliques la vida con problemas que sí tienen solución; aprende a soltar el control y verás cómo todo fluye mejor.
En el tema del cuerpo, no te hagas el sorprendido: andas en un ciclo donde subes de peso con solo ver la comida. Así que ya no pongas pretextos, dale duro a la dieta y muévete, ya sea en el gym o en casa. Si eres constante, antes de que termine el año notarás avances que te van a subir el ánimo y el autoestima.
En el amor vienen decepciones. Te vas a enterar de mentiras o medias verdades de la persona que quieres, y eso te va a doler, pero también te va a abrir los ojos. No te quedes donde no te valoran solo por costumbre o miedo a estar solo.
Se empieza a cocinar un viaje que te va a caer de perlas, solo cuida tus gastos y no te emociones de más con la tarjeta. Recuerda que hay gente que te quiere ver en el suelo, pero no les des ese gusto. No hagas las cosas para callarle el hocico a nadie; hazlas para demostrarte a ti mismo hasta dónde puedes llegar cuando de verdad te comprometes. Porque, seamos honestos, eres muy bueno para planear… pero bien flojito para empezar.
Días de grandes oportunidades y cambios positivos en el dinero, aprovéchalos con cabeza fría.
TAURO
Pon mucha atención porque un amor del pasado vuelve a tocar a tu puerta, y no precisamente con buenas intenciones. Si le abres, te vas a meter otra vez en los mismos enredos de los que te costó un friego salir. Y luego no te andes quejando si te vuelven a ver la cara, porque nadie aprende en cabeza ajena, pero tú ya tienes experiencia suficiente.
Ya es momento de aprender a decir NO sin culpa. No tienes que estar disponible para todo mundo, porque les das la mano y te agarran hasta el codo. Tu buena voluntad muchas veces te mete en problemas: ayudas de corazón y aun así hay quien te malinterpreta o te paga mal. ¿Sabes qué? Que te valga. Haz lo que se te dé la gana, disfruta lo que haces y deja de cargar culpas que no te corresponden.
Ten cuidado con amores de una noche, porque podrían dejarte más confundido que satisfecho. En el dinero, ojo con gastos de última hora y compras impulsivas; podrías estar gastando más de lo que debes y luego andar apretándote el cinturón de más.
No le tengas miedo a una nueva oportunidad en el amor. Estás en un ciclo donde llegan personas nuevas y con buenas intenciones, incluso podrías tener de dónde escoger, pero usa la cabeza antes que el corazón. Una persona se va a ir de tu vida pronto, y aunque al principio te saque de onda, con el tiempo entenderás que fue lo mejor.
Sentirás miedo o incertidumbre por situaciones a tu alrededor, pero no te adelantes ni te hagas historias de terror. Eso sí, no cuentes tus sueños ni tus planes a cualquiera, porque estás rodeado de gente envidiosa que, aunque sonríe, no quiere verte avanzar. Guarda silencio, trabaja en lo tuyo y deja que los resultados hablen por ti.
GÉMINIS
Esa expareja sigue fregando porque tú no has cerrado la puerta como se debe, y mientras sigas dejando rendijas abiertas, seguirán entrando los mismos problemas. Ya corta ese lazo de una vez, porque mientras sigas mirando al pasado, no dejas entrar a gente buena que sí te quiera, te valore y te sume. Este no es momento de nostalgia ni de andar recordando lo que fue; enfócate en el ahora, vive con ganas y date permiso de ser feliz sin culpas.
Se vienen oportunidades de crecimiento en lo profesional y en negocios que podrían ayudarte a cerrar el año con una sensación de logro y estabilidad. No te autosabotees por flojera o miedo. También se aproxima un evento social donde podrías tener un acercamiento coqueto con una amistad; el ambiente se presta para el faje, pero tú decide si es por gusto o por mera calentura.
Un familiar podría enfermarse, pero no pasa a mayores, solo requerirá cuidados y atención. Eso sí, aguas con caídas y golpes, porque andas distraído y existe alta probabilidad de que te des un buen trancazo; bájale a la prisa y fíjate por dónde caminas.
Vas a extrañar mucho a alguien que ya no está físicamente contigo, y aunque a veces la tristeza te abrace, recuerda que su presencia sigue contigo, guiándote y protegiéndote más de lo que imaginas. Aprende a decir NO sin culpa y a enfocar tu energía en lo que te da tranquilidad y paz mental.
Ten cuidado con amores baratos, promesas rápidas y palabras bonitas sin hechos; hay quien te quiere enredar solo para subirse el ego. Suelta y deja ir, no te aferres a lo que no es tuyo ni a personas que te tratan como títere. Confía en tu capacidad para atraer a alguien que valga la pena de verdad. Vienen chismes, así que guarda silencio y camina derechito. No temas a los cambios: hacer algo distinto es la única forma de obtener resultados distintos, y tú ya necesitas resultados, no excusas.
CÁNCER
Pon mucha atención porque se marcan pérdidas de objetos o documentos importantes; revisa bien antes de salir, guarda copias y no confíes en tu memoria. Si tienes pareja, se aproxima una situación que los va a hacer discutir, pero no todo está perdido: cuando cambien mentiras por verdades, la confianza puede volver más fuerte que antes.
No permitas que cambios de última hora te saquen de quicio ni te arruinen el día. Aprende a fluir sin perder el control. Cuídate de una amistad del pasado que quiere regresar y no trae buenas intenciones; esa persona solo busca mover el avispero y fregarte la paz. No descuides tus cosas ni tu vida por quien ni te procura ni se esfuerza por estar contigo.
Vas a descubrir quién es realmente tu amigo y quién solo estaba por conveniencia. Aunque te decepcione, será una gran lección. No esperes nada de nadie; cuando bajas las expectativas, te liberas del desengaño. En lo pasional, hay encuentros intensos y bien sabrosos en puerta; recuerda que no necesitas una relación formal para disfrutar, pero sí límites claros para no enredarte de más.
Ya déjate de tonterías y atiende tu vida. No permitas que comentarios tontos de gente sin oficio te amarguen los días. Aprende a que se te resbale lo que no aporta. Se vienen días muy buenos, con oportunidades que pueden mejorar tu economía, tu ánimo y tu rumbo; aprovéchalas con gratitud y humildad, porque cuando agradeces, la vida te da más.
LEO
Gente tonta sobra en este mundo y tú ya no estás para cargar con quien nomás te daña y busca sacar provecho de ti. Aprende de una vez a quitar de tu camino a esas personas que solo te buscan cuando tienen una necesidad y luego se hacen humo. No eres banco, psicólogo ni salvavidas, eres una persona que merece respeto, atención y reciprocidad.
Es momento de quererte y valorarte más, porque si tú no te das tu lugar, otros van a seguir abusando de tu buen corazón. Una amistad te va a confesar un secreto que te dejará bien sacado o sacada de onda; no lo divulgues, úsalo con inteligencia y observa quién es quién en tu entorno.
En la familia se viene una situación que los va a unir todavía más: puede ser un embarazo, una noticia importante o el cierre de un problema que ya traían cargando desde hace tiempo. Esto traerá alivio, paz y una sensación de estabilidad que ya hacía falta. Cuida mucho el dinero, porque andas gastando en cosas que no necesitas y luego andas contando monedas.
Se aproxima una fiesta con amistades, el ambiente estará bueno y recibirás un mensaje que te va a alegrar el corazón y subirte el ánimo. Si tienes pareja, el tema del embarazo está muy marcado, así que cuídate si no quieres hijos por ahora, porque andas muy fértil y todo pega, mi chulis.
Aléjate de relaciones de tres, no estás para rogar ni mendigar tiempo ni atención. Tú mereces ser el platillo principal, no la botana escondida. Un proyecto está por concretarse; ponle disciplina y constancia para que sea un éxito. También una vieja amistad querrá volver a tu vida: analiza si viene a sumar o solo a revolver el pasado, porque ya no estás para retrocesos.
VIRGO
Vienen decepciones, y no porque la vida sea injusta, sino porque a veces esperas más de lo que debes de personas que apenas conoces o que ya antes te habían fallado. Aprende a bajar expectativas y subir estándares, así te evitas corajes innecesarios.
Un amor de tierras lejanas empezará a necesitarte más que nunca; la conexión se fortalece, pero no cargues responsabilidades que no te tocan. Amar no es sacrificarse de más. No cambies tu forma de ser para complacer a nadie, solo tienes esta vida y es para vivirla bien, no para vivirla quedando bien.
Deja de jugar con tus sentimientos y pon en claro lo que sientes. Podrías enamorarte bien cañón de una amistad, porque esa persona te está tratando bonito, con detalles y atención. Pregúntate si es amor real o solo la costumbre de sentirte acompañado.
Estás pensando mucho en tu futuro y haces bien, pero recuerda que los sueños no se cumplen soñándolos, sino trabajándolos. Confía más en ti y en tu capacidad para lograr todo lo que deseas. Empieza ya a moverte por ese sueño que tanto anhelas, porque estás en una etapa donde todo lo que siembres empieza a dar frutos.
Se vienen grandes cambios, oportunidades laborales importantes, propuestas interesantes y un viaje donde te la vas a pasar espectacular. También se marca dinero inesperado, úsalo con cabeza fría e inviértelo en algo que te deje estabilidad y crecimiento. La vida te está abriendo caminos, pero depende de ti no sabotearlos por miedo o indecisión.
LIBRA
Vas a ver ciertas fotos o publicaciones que te van a prender los celos como cerillo en gasolinera. Y ojo: si alguna vez desconfiaste de esa persona, no fue gratis ni por loca imaginación, fue porque algo no cuadraba. En estos días podrías enterarte de chismes o traiciones donde andan mencionándote más de la cuenta, así que mantén la cabeza fría y no explotes antes de tiempo.
Hay mucha envidia dentro de la familia, y por eso a veces hay silencios, distancias y caras largas. No te cargues culpas que no te corresponden ni trates de arreglar pleitos que no provocaste. Tú sigue con lo tuyo. Se marcan cambios en casa, limpieza profunda o acomodos, y en ese proceso vas a encontrar cosas que creías perdidas, tanto objetos como recuerdos que te ayudarán a cerrar ciclos.
Un amor a distancia anda bien clavado contigo y pensando más en ti de lo que imaginas. Eso te va a subir el ego, pero también te exige claridad. Ten mucho cuidado con una persona nueva que llega a tu vida: no es tan transparente como parece y podría estarse aprovechando de tu buena vibra.
Si tienes pareja, aguas, porque hay amistades que le andan tirando el pex y metiendo cizaña para ponerte en su contra. No hagas caso a terceros ni te dejes llevar por chismes. Se marca mucho contacto físico y tentación, así que cuidado a quién le aflojas la torta, porque tú eres muy de enamorarte después del delicioso y luego andas sufriendo.
Cuida con quién te juntas y qué dices, porque podrías caer en chismes de colonia que no te benefician. No dejes puertas abiertas al pasado, porque podrías perder todo lo que has avanzado. Tus sueños y anhelos sí se cumplen, pero solo si les dedicas tiempo, esfuerzo y dejas de distraerte con gente que no suma.
ESCORPIO
Pon atención a lo que comes y bebes, porque se marcan infecciones estomacales, malestares y unos kilitos de más si no te cuidas. Ya no estás para excesos diarios. Es momento de aprender de los errores y no volver a caer en lo mismo solo por impulso o coraje.
Cuida mucho lo que se diga de ti, porque podrías tomarte las cosas demasiado a pecho y desquitarte con quien no lo merece. No todo es ataque personal, a veces la gente habla desde su frustración. Un familiar te va a necesitar más que nunca, así que mantente disponible y muestra ese lado protector que te caracteriza.
Esta semana pide que te prepares con todo, porque trae retos pero también oportunidades. Conforme avancen los días, podrías entrar en momentos de tristeza o vacío, al darte cuenta de que algo te falta. Recuerda: la felicidad no está en otra persona, está en ti y en lo que haces por tu vida.
Si alguna vez juraste que no volverías a amar, la vida se va a reír de ti, porque llega alguien con gustos muy parecidos a los tuyos, que te hará sentir especial, visto y valorado. No temas volver a enamorarte ni cierres el corazón por miedo; no todos vienen a lastimar.
Si tienes pareja, cuidado con la monotonía, porque eso enfría hasta la relación más intensa. Muévete, propone, cambia rutinas. Amores a distancia se marcan fuertes y podrían darte estabilidad emocional, haciéndote sentir que hay alguien en algún lugar pensando en ti y esperando el momento correcto.
SAGITARIO
Por fin comienzas a sanar heridas del pasado que no te dejaban avanzar ni disfrutar lo que sí tienes enfrente. Este proceso no es fácil, pero es necesario para que dejes de cargar dolores que ya no te corresponden. Si tienes pareja, aguas con los celos y la desconfianza, porque por querer llamar su atención podrías terminar ofendiéndola u ofendiéndolo y creando un problema donde no lo había.
Aprende a no juzgar a las personas tan a la ligera; cada quien carga su propia historia y a veces no sabes por qué alguien ha llevado la vida que lleva. Estás en un momento clave para hacer grandes cambios, pero enfócate solo en los que realmente te beneficien y te ayuden a crecer como persona, no en los que solo te mueven el piso y te desestabilizan.
Una situación familiar va a presentarse y, lejos de ser negativa, va a fortalecer los lazos de sangre y a unirlos más. No te ausentes tanto del ser amado esperando que te busque o te extrañe, porque hay personas que si tú no las buscas, no hacen ni el intento. Y luego andas sintiéndote desplazado cuando fuiste tú quien se desapareció.
Mucho cuidado con mendigar cariño, amor o atención de quien ni debería importarte. Tu valor no depende de la atención que te den. Se vienen proyectos muy buenos que te ayudarán a crecer y madurar; escucha los consejos de tus amistades cercanas, pero recuerda que la última palabra siempre la tienes tú.
Entrarás en un ciclo donde andarás de lengua suelta, diciendo lo que piensas y sientes sin miedo, y la neta… te va a valer madre lo que los demás opinen. Solo cuida no herir de más, porque no todo mundo tiene tu carácter fuerte para aguantar verdades directas.
CAPRICORNIO
Si en estos días han existido celos y desconfianza, poco a poco se van a ir disipando, siempre y cuando dejen de decir mentiras piadosas que solo enredan más las cosas. La honestidad, aunque incomode, será la clave para recuperar la calma.
Se marca un viaje corto o una salida cerca de la ciudad que te va a servir para despejarte y bajar el estrés. Y mira, si esa persona no te busca, a la fregada: empieza a verte más a ti, a tus sueños y a tus deseos, y deja de esperar de los demás lo mismo que tú das, porque no todos saben amar igual.
Andarás en una etapa de sueños premonitorios, así que pon atención a lo que sueñas, porque ahí vienen mensajes importantes sobre cosas que están por suceder. Cuida mucho tu carácter, porque andas sensible y podrías lastimar a quien no lo merece solo por andar de malas.
Tiendes a subir y bajar de peso con facilidad, así que no descuides alimentación ni ejercicio; eso te ayuda no solo al cuerpo, sino también a controlar el estrés. Se marcan días de insomnio y cansancio emocional, y es normal sentirte triste al final del día cuando no sabes qué sigue o cómo mantenerte firme.
Si tienes pareja, el escenario es tranquilo y estable, pero acepta que eres celoso o celosa… y con razón, porque a tu pareja le encanta que le echen los perros. Confía, pero no te hagas el ciego; equilibrio es la palabra clave para cerrar el año sin dramas.
ACUARIO
No le tengas miedo a lo que la vida te pone enfrente. Agradece cada oportunidad y agárrala con ganas, porque si tú no la tomas, habrá alguien más vivo o viva que sí lo hará. La vida no espera a nadie. Relaciones familiares comienzan a mejorar muchísimo, sobre todo si hubo distancias, silencios o malos entendidos en el pasado; por fin se empieza a sanar ese lazo.
Vas a comenzar a sentir paz en el corazón, y eso se debe a que una persona llega para hacerte sentir especial, querido y valorado como hace tiempo no lo sentías. No todo es amor romántico, también puede ser alguien que te devuelve la fe en la gente.
Habrá un evento o posada donde no te van a tomar en cuenta y eso sí te va a doler y decepcionar, pero tómalo como señal: no todos merecen tu presencia. En el trabajo, no temas a nuevas oportunidades, porque podría llegar una propuesta muy buena y tentadora; eso sí, no sueltes una liana sin tener bien agarrada la otra.
Ya deja de martirizarte por errores ajenos. No eres culpable de lo que otros hacen mal, así que no cargues responsabilidades que no te tocan. Se marca un accidente leve de un familiar, nada grave, solo precauciones al viajar y estar más atentos.
Dedícale más tiempo a tu familia y no permitas que tus ocupaciones enfríen esa relación, porque luego vienen los arrepentimientos. Si tienes pareja, una noche de pasión fuera de casa podría fortalecer la relación, encender la chispa y recordar por qué están juntos. Si no tienes, no se descarta un encuentro intenso que te haga olvidar el estrés.
PISCIS
No permitas que nadie rebase la línea del respeto, porque una vez que lo dejas pasar, luego es imposible poner freno. Date tu lugar y serás respetado. Eso sí, traes la lengua muy suelta, y si no te mides, podrías meterte en problemas innecesarios; no todo lo que piensas debe decirse.
Diciembre es un mes ideal para cambiar todo aquello que no te gusta de ti, lo que te hace sentir inseguro o te resta autoestima. Aprende a quererte tanto que nadie pueda bajarte el nivel ni hacerte sentir menos. No te limites en ir por eso que mueve tu mundo; no permitas que nadie te quite las ganas de ser tú y luchar por lo que quieres.
Vienen días buenos, donde poco a poco aprenderás a soltar lo que te ha hecho daño y no te ha dejado avanzar. Noticias familiares se aproximan, algunas no serán de tu agrado, pero recuerda que no todo está en tus manos y no puedes controlar la vida de los demás.
Mucho cuidado con compras importantes, porque hay riesgo de engaños o estafas y podrías perder una buena cantidad de dinero si no revisas bien. También se marca una entrada de dinero muy buena, ganancias que te pueden acomodar, pero ojo: así como llega, se puede ir si no lo administras con cabeza fría.
Cuida tu estómago, porque vienen problemas fuertes de gastritis y colitis relacionados con estrés, corajes y mala alimentación. Baja el ritmo, descansa más y deja de cargarte problemas que no son tuyos.