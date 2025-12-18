Kylian Mbappé tendrá un partido más para romper récord de goles de CR7

Kylian Mbappé atraviesa un momento estelar con el Real Madrid y está a un paso de romper uno de los registros más emblemáticos del club, propiedad de Cristiano Ronaldo.

El delantero francés tendrá un partido más para intentar igualar o superar el récord de goles del portugués en un año calendario con la camiseta blanca.

Mbappé, a un gol del récord de CR7

Mbappé volvió a ser decisivo al marcar dos goles en la victoria 3-2 sobre Talavera, resultado que clasificó al Madrid a los octavos de final de la Copa del Rey.

Con ese doblete, el atacante alcanzó 58 goles en 2025, quedando a solo uno de los 59 tantos que Cristiano Ronaldo firmó en 2013, una marca que permanece intacta hasta hoy.

El ex Mónaco y PSG tendrá su última oportunidad para alcanzar o incluso romper la barrera de los 60 goles cuando el conjunto merengue reciba a Sevilla FC este sábado, por la fecha 17 de LaLiga.

Elogios de Xabi Alonso y rol clave en el equipo

Pese a un contexto de irregularidad colectiva, el gran presente de Mbappé fue destacado por su entrenador, Xabi Alonso, quien explicó por qué decidió mantenerlo todo el partido ante Talavera:

“Ha sido decisivo con los dos goles. Kylian siempre tiene facilidad para marcar. El tercer gol ha sido clave y por eso le hemos mantenido en el campo”.

La decisión se dio en medio de un escenario de alta presión para el técnico, que apostó por varios titulares habituales para asegurar la clasificación, incluso frente a un rival de la cuarta división.

Un duelo con la historia en el Bernabéu

Más allá del resultado frente al Sevilla, el foco estará puesto en Mbappé y su carrera directa contra la historia del club. Superar el récord de Cristiano Ronaldo no solo consolidaría su impacto inmediato en el Real Madrid, sino que lo colocaría en un lugar privilegiado dentro del legado goleador merengue.

Este sábado, en el Santiago Bernabéu, Mbappé no solo jugará por tres puntos: jugará por la historia.

