¿Cuándo se juega la Finalissima? Fecha y sede para el España vs. Argentina

UEFA y Conmebol llegaron a un acuerdo para disputar la Finalissima que enfrentará al Campeón de la Copa América 2024 vs. al Campeón de la Eurocopa 2024.

Argentina, como campeón del mundo y Copa América, se medirá a España campeón de la Euro 2024, en el Estadio Lusail, de Qatar, mismo escenario de la inauguración y final del Mundial de Qatar 2022.

El partido se disputará a las 9:00 pm hora local (10:00 AM hora PT) en lo que será la tercera edición de este título.

“Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”, destacó el Presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez.

España busca hacer historia en su primera participación

Argentina viene de participar en la última edición luego de golear 3-0 a Italia en la Finalissima de 2022.

España participa por primera vez en este título, luego de los que consiguieron Francia y Argentina en sus primeras dos ediciones.

El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, afirmó: “Este partido simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio. Esperamos vivir una velada inolvidable de fútbol de élite y celebración internacional”.

La selección española llega como la número uno del ránking FIFA tras haber clasificado al Mundial 2026 y quitarle el puesto a Argentina, que está ubicada en el segundo lugar.

El último duelo oficial entre ambas selecciones data de marzo de 2018, cuando se enfrentaron en un partido amistoso en Madrid con victoria para España por 6-1.

Hasta 14 veces se han visto las caras ambas selecciones con un balance igualado: seis victorias para cada equipo y dos empates

