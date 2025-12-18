Miami: pronóstico del tiempo para este jueves 18 de diciembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este jueves 18 de diciembre indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 79 grados Fahrenheit (26ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y tendremos nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 11.18 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 70 grados Fahrenheit (21ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 25 y estará muy nublado. Las ráfagas de viento serán de 8.08 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:01 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:33 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que habrá nubes y claros con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 70 y los 82 grados Fahrenheit (21 y 28ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 25%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos revisar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede apreciar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos templados y veranos no excesivamente cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que provoca que también aumente la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

