Muere estudiante tras apuñalamiento en secundaria de Baytown, Texas

Un estudiante murió este martes luego de resultar gravemente herido durante un altercado ocurrido en la preparatoria Ross Sterling, ubicada en la ciudad de Baytown, Texas, informaron autoridades locales.

El Departamento de Policía de Baytown confirmó que respondió a un reporte de apuñalamiento registrado cerca de las 10:30 de la mañana, dentro de las instalaciones del plantel educativo.

Según el informe oficial, el incidente comenzó con una confrontación entre dos alumnos, durante la cual uno de ellos presuntamente sacó un arma blanca e hirió al otro.

Traslado de emergencia y fallecimiento

La víctima fue atendida inicialmente por paramédicos y trasladada en ambulancia a un hospital local. Debido a la gravedad de las lesiones, fue posteriormente trasladada en helicóptero al Centro Médico de Texas, donde falleció horas más tarde.

El Distrito Escolar Independiente y Consolidado Goose Creek informó en un comunicado que el presunto atacante fue puesto bajo custodia policial y que no existe una amenaza activa para el campus relacionada con el hecho.

Sospechoso detenido y proceso legal

Las autoridades señalaron que el sospechoso, un joven de 18 años, fue trasladado a la cárcel del condado Harris. Al tratarse de un mayor de edad bajo la ley penal de Texas, enfrentará el proceso judicial como adulto.

Hasta el momento, la identidad del presunto agresor no ha sido revelada oficialmente.

Posibles cargos

De acuerdo con el abogado penalista Kevin Acevedo, no vinculado al caso, el sospechoso podría enfrentar cargos graves, entre ellos agresión agravada con arma mortal y homicidio, si se determina su responsabilidad penal en los hechos.

“Son acusaciones muy serias que conllevan penas severas en el sistema judicial de Texas”, explicó el especialista.

Apoyo a la comunidad escolar

El distrito escolar indicó que ha puesto a disposición de estudiantes, docentes y personal servicios de consejería y apoyo psicológico para atender el impacto emocional generado por el incidente.

Padres y residentes de la comunidad expresaron consternación ante lo ocurrido y reiteraron su preocupación por la seguridad dentro de los centros educativos.

