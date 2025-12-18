Rituales para la última Luna nueva de 2025: manifiesta tus propósitos

El mejor momento para manifestar tus propósitos de 2026 ha llegado.

La última Luna Nueva de 2025 se convierte en una oportunidad poderosa para sembrar intenciones claras y alineadas con tus deseos más profundos.

Este evento lunar ocurre en el optimista y expansivo signo de Sagitario, un signo asociado con la fe, la visión de futuro, la suerte y los grandes sueños.

La Luna Nueva alcanzará su punto máximo la noche del viernes 19 de diciembre, justo a tiempo para ayudarte a sincronizar tus propósitos de Año Nuevo 2026 con una energía de crecimiento y manifestación consciente.

Si estabas buscando el momento ideal para replantear tu rumbo, este es.

La energía de la Luna Nueva en Sagitario

La Luna Nueva marca siempre un nuevo comienzo, pero cuando ocurre en Sagitario, su influencia se vuelve aún más poderosa.

Este signo de fuego impulsa la expansión, la confianza y la capacidad de creer en posibilidades más grandes.

¿Por qué es ideal para manifestar?

Porque favorece metas a mediano y largo plazo, activa el optimismo y la motivación, ayuda a soltar límites mentales y potencia la fe en uno mismo y en el futuro.

Trabajar con esta luna te permite pensar en grande, visualizar sin miedo y establecer intenciones alineadas con lo que realmente deseas experimentar en 2026.

3 rituales para trabajar con la Luna Nueva en Sagitario

Expertos espirituales del sitio Mind Body Green compartieron rituales sencillos pero muy efectivos para aprovechar esta energía lunar y comenzar el nuevo año con claridad y propósito.

1. Establece ahora tus intenciones de Año Nuevo

Sagitario es sinónimo de expansión y suerte. Bajo esta Luna Nueva, no se trata de metas pequeñas, sino de soñar a lo grande.

Cómo realizar este ritual

Busca un espacio tranquilo.

Respira profundo y relájate.

Escribe estas preguntas y respóndelas con honestidad: ¿Qué visión tengo para mi vida en los próximos seis meses?, ¿Qué metas me harían sentir crecimiento y libertad?

No te limites. La Luna Nueva en Sagitario premia la audacia y la fe. Una vez que termines, guarda tus intenciones en un lugar especial y revísalas durante el año.

2. Haz magia con velas para potenciar tus deseos

Este ritual es especialmente poderoso porque combina el fuego, elemento regente de Sagitario, con la intención consciente.

Ritual paso a paso

Enciende una vela (blanca, violeta o azul son ideales)

Sostén tu intención en la mente mientras observas la llama

Visualiza tu deseo como si ya fuera real

Puedes repetir tu intención en voz alta

Observa cómo arde la vela, ya que su comportamiento puede darte señales intuitivas. No soples la vela; deja que se consuma o apágala con cuidado para no dispersar la energía de tu manifestación.

3. Haz una tirada de tarot bajo la Luna Nueva

El tarot es una herramienta perfecta para trabajar con la Luna Nueva, ya que revela cierres, oportunidades y caminos futuros. Esta tirada también funciona como lectura de Año Nuevo.

Tirada de cuatro cartas

¿Qué he estado soltando en los últimos seis meses?

¿Qué oportunidad me trae esta Luna Nueva?

¿En qué área de mi vida debo actuar con más libertad y fe?

¿Cuál es mi objetivo principal para los próximos seis meses?

Anota tus respuestas y reflexiona. Muchas veces, el tarot confirma aquello que tu intuición ya sabe.

La Luna Nueva en Sagitario te recuerda que creer es el primer paso para crear.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo es la última Luna Nueva de 2025?

La Luna Nueva ocurre la noche del viernes 19 de diciembre de 2025.

¿Por qué la Luna Nueva en Sagitario es tan poderosa?

Porque Sagitario simboliza expansión, fe y visión de futuro, ideales para manifestar metas importantes.

¿Es necesario hacer todos los rituales?

No. Puedes elegir uno o combinarlos según lo que más resuene contigo.

¿Cuánto tiempo duran los efectos de esta Luna Nueva?

Sus efectos se extienden aproximadamente seis meses, hasta mediados de 2026.

